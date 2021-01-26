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"Гарри Поттер" может вернуться на экраны в формате сериала

26.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Компании HBO и Warner Bros. спешат порадовать поклонников волшебной саги Джоан Роулинг: "Гарри Поттер" может вернуться на экраны в формате телесериала.

© AFP 2020 / GREGG DEGUIRE
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2020 год привнес в мир не только пандемию, карантин и локдаун, но и свежие идеи. Во время паузы в кинопроизводстве сценаристы и продюсеры решили перезапустить легендарные телешоу "Секс в большом городе", "Друзья" и "Сплетница", а теперь ходят слухи про новый формат истории о "мальчике, который выжил".

Не успел мир отойти от возвращения Кэрри Брэдшоу, как HBO в коллаборации с Warner Bros. подготовили новый сюрприз: кинокомпании запланировали съемки сериала о Гарри Поттере.

Пока проект находится в стадии разработки и переговоров со съемочной группой и сценаристами. По словам источников, последнее слово остается за "мамой" Поттера - писательницей Роулинг, которой принадлежат все права на франшизу. Но, если учесть успех всех частей "поттерианы", а также популярность "Фантастических тварей", можно уже предположить, что Джоан не станет препятствием на пути съемок сериала.

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Не успел весь мир отойти от возвращения культового "Секса в большом городе", как источники заявили о возрождении проекта о волшебной вселенной.
 
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