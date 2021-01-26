"Гарри Поттер" может вернуться на экраны в формате сериала

Источник материала: Sputnik Беларусь

Компании HBO и Warner Bros. спешат порадовать поклонников волшебной саги Джоан Роулинг: "Гарри Поттер" может вернуться на экраны в формате телесериала.

2020 год привнес в мир не только пандемию, карантин и локдаун, но и свежие идеи. Во время паузы в кинопроизводстве сценаристы и продюсеры решили перезапустить легендарные телешоу "Секс в большом городе", "Друзья" и "Сплетница", а теперь ходят слухи про новый формат истории о "мальчике, который выжил".

Не успел мир отойти от возвращения Кэрри Брэдшоу , как HBO в коллаборации с Warner Bros. подготовили новый сюрприз: кинокомпании запланировали съемки сериала о Гарри Поттере.

Пока проект находится в стадии разработки и переговоров со съемочной группой и сценаристами. По словам источников, последнее слово остается за "мамой" Поттера - писательницей Роулинг, которой принадлежат все права на франшизу. Но, если учесть успех всех частей "поттерианы", а также популярность "Фантастических тварей" , можно уже предположить, что Джоан не станет препятствием на пути съемок сериала.

Читайте также: