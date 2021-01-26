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Доллар сильно растет утром во вторник

26.01.2021 11:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 26 января, началось с серьезного роста американской валюты.

Доллар сильно растет утром во вторник

Так, доллар добавляет сразу 0,0182 пункта — 2,5747 белорусского рубля.

Растет и евро, укрепляясь на 0,0106 пункта) — 3,1243 белорусского рубля.

Российский рубль свои позиции сдает на 0,0006 пункта — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Утро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 26 января, началось с серьезного роста американской валюты.
 
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