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Доллар сильно растет утром во вторник
Источник материала: Навiны
Утро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 26 января, началось с серьезного роста американской валюты.
Так, доллар добавляет сразу 0,0182 пункта — 2,5747 белорусского рубля.
Растет и евро, укрепляясь на 0,0106 пункта) — 3,1243 белорусского рубля.
Российский рубль свои позиции сдает на 0,0006 пункта — 3,4117 белорусского рубля за 100 российских.
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Утро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 26 января, началось с серьезного роста американской валюты.
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