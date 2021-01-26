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Каким будет новое детское пособие
Источник материала: Навiны
С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
Так, как сообщили в ведомстве, оно составит для детей до трех лет:
В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.
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С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
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