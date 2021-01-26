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Каким будет новое детское пособие

26.01.2021 11:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Каким будет новое детское пособие

Так, как сообщили в ведомстве, оно составит для детей до трех лет:

  • на первого ребенка — 472,92 рубля;
  • на второго и последующих детей — 540,48 рубля;
  • на ребенка-инвалида — 608,04 рубля.

В Беларуси размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерасчитываются в связи с ростом среднемесячной заработной платы два раза в год: с 1 февраля и 1 августа.

 
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С 1 февраля в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком, сообщили в Минтруда и соцзащиты.
 
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