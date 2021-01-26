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Бывшего студента БГУИР, который установил рекорд по суткам, выпустили на свободу

26.01.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бывшего студента БГУИР, который установил рекорд по суткам, выпустили на свободу

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  • 26.01.2021, 11:00
Бывшего студента БГУИР, который установил рекорд по суткам, выпустили на свободу
Ян Солонович
фото: Tut.By

Его отпустили заранее.

Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича, который стал рекордсменом по суткам и провел в ЦИП на Окрестина почти три месяца, выпустили вчера поздно вечером, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Напомним, Ян Солонович находился на Окрестина с 1 ноября. В общей сложности его осудили на 114 суток административного ареста по восьми эпизодам участия в акциях. Этот срок истекал 23 февраля.

«Былога студэнта БДУІР Яна Салановіча, які з лістапада знаходзіўся ў ЦІП на Акрэсціна, позна ўвечары 25 студзеня адпусцілі адтуль без тлумачэння прычын», — сообщили правозащитники «Вясны».

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