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Бывшего студента БГУИР, который установил рекорд по суткам, выпустили на свободу
Источник материала: Хартия'97
Бывшего студента БГУИР, который установил рекорд по суткам, выпустили на свободу
Его отпустили заранее.
Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича, который стал рекордсменом по суткам и провел в ЦИП на Окрестина почти три месяца, выпустили вчера поздно вечером, сообщает правозащитный центр
Напомним, Ян Солонович находился на Окрестина с 1 ноября. В общей сложности его осудили на 114 суток административного ареста по восьми эпизодам участия в акциях. Этот срок истекал 23 февраля.
«Былога студэнта БДУІР Яна Салановіча, які з лістапада знаходзіўся ў ЦІП на Акрэсціна, позна ўвечары 25 студзеня адпусцілі адтуль без тлумачэння прычын», — сообщили правозащитники «Вясны».
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Его отпустили заранее.
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