Источник материала: Хартия'97

Минфин США впервые возглавила женщина 26.01.2021, 10:53

Джанет Йеллен

фото:Reuters

Сенат утвердил выдвинутую Джо Байденом кандидатуру.

Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность руководителя Министерства финансов страны.

Об этом сообщает Reuters .

За Йеллен проголосовало более 50 сенаторов из 100. Для утверждения необходимо простое большинство голосов.

Йеллен стала первой женщиной-министром финансов США.

У Йеллен многолетний опыт работы экономистом, хотя она никогда не работала в Министерстве финансов.

При президенте Бараке Обаме 74-летняя Йеллен была главой Федеральной резервной системы США (первая женщина на этом посту).

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