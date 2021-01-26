Источник материала: Хартия'97

Названы пять продуктов, которые нужны для здоровья каждый день 2 26.01.2021, 10:42

Это работает согласно новейшим научным исследованиям.

Существующие диетологические рекомендации советуют нам употреблять в пищу как минимум пять фруктов и овощей в день. Тем не менее, как следует из данных Минздрава за 2015 год, французы пренебрегают ими: всего лишь 28% взрослых и 13% детей следуют советам по овощам и фруктам. Какие стратегии можно было бы реализовать для того, чтобы больше людей руководствовались такими рекомендациями? Опубликованное журналом International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity обзорное исследование вплотную рассматривает этот вопрос, пишет Futura .

Призыв к смене привычек

Стратегии можно разбить на группы в зависимости от обстоятельств: просветительская работа по информационным каналам, рекомендации в клинической среде, представление диетологических подходов и знаний в сфере образования и труда, в частной и общественной жизни.

Образовательный контекст прекрасно подходит для расширения потребления овощей и фруктов, например, на основе кулинарных мастер-классов. Одни лишь теоретические знания без практических навыков слабо отражаются на том, сколько овощей и фруктов оказывается на столе. Что касается больничной среды, исследования указывают на эффективность занятий с детьми и безрезультативность привлечения родителей. В домашней обстановке наблюдается точно такая же картина: одна лишь теоретическая информация ничего не меняет, тогда как практические мастер-классы оказывают ощутимое положительное воздействие. В рабочей среде увеличение доступности овощей и фруктов, снижение цен для привлечения потребителей и диетологическое просвещение работают в краткосрочной перспективе, хотя в более долгосрочной перспективе результаты становятся более неоднозначными.

Распространение информации с привлечением новых технологий (текстовые сообщения, интернет-сайты или специализированные соцсети) положительно сказывается на потреблении овощей и фруктов, чего нельзя сказать о видеоиграх и мобильных приложениях. Активное продвижение информации в СМИ, судя по всему, тоже дает эффект.

Среда и питание

Такие меры как обеспечение большей заметности продуктов, изменение их описания и более красивое оформление, судя по всему, не оказывают существенного воздействия на потребление овощей и фруктов в долгосрочной перспективе. В то же время появление наклеек с пищевой ценностью Nutri-Score представляется эффективным. Единственная проблема в том, что они не разрабатывались для сырых продуктов.

Распространение локальных точек продажи и мобильных рыков существенно сказалось на потреблении фруктов и овощей, тогда как появление супермаркетов в свое время наоборот отрицательно повлияло на него. Как следует из нескольких исследований, выращивание собственных овощей и фруктов очень заметно способствует их потреблению. Если вы решите заняться этим, предварительно следует проверить состав почвы в саду на наличие ряда веществ. Наконец, значимую роль играет ценовой фактор. Субсидии для домохозяйств и снижение цен способствуют потреблению, а налоги и рост цен — препятствуют.

Практически навыки и облегчение доступа

С учетом всех этих данных, становится ясно, что для оптимизации потребления овощей и фруктов населением необходимо расширять практические навыки людей и реализовывать системные меры повышения географической и финансовой доступности данных продуктов. Прочие меры тоже представляют интерес и могут быть полезными, но, если рассматривать все с точки зрения масштабов и приоритетов, в первую очередь реализовать следует именно их. Скорее всего, постоянное повторение санитарных рекомендаций в рекламе ведет к их усвоению и положительному восприятию населением, однако некоторые исследования указывают на то, что это может дать полностью противоположный эффект.

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