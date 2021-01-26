Источник материала: UDF



Фото: t.me/Rogachuk

«Зафиксировано 12 случаев обращений в службу 115 в связи с падением деревьев на проезжую часть и тротуары», - сообщил председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Все поваленные деревья оперативно убраны.

«Установившиеся в городе погодные условия бросают вызов коммунальным службам, которые работают в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Непогода в Бресте: более 10 поваленных деревьев, на дороги вывели свыше 50 единиц техники На уборке тротуаров и дворовых территорий работают около 350 дворников.

Между тем на борьбу с непогодой в городе вывели более полусотни единиц техники.На уборке городских территорий задействовано 26 пескоразбрасывателей, 9 тракторов, 10 погрузчиков. Также привлекается техника организаций, дополнительно задействовано 5 погрузчиков и 4 грейдера.На уборке тротуаров и дворовых территорий работают около 350 дворников.