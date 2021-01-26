Источник материала: UDF



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«C 27 января изменяются правила въезда в Польшу. Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, рекомендуется пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-Cov-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления», - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

«Экспресс-тест на антиген выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом», - сообщили в авиакомпании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Белавиа» меняет правила для пассажиров, вылетающих в Польшу Изменения вступают в силу с 27 января.

В «Белавиа» уточнили, что пассажиры, предоставившие тест, освобождаются от самоизоляции по прибытию, пишетОплата возможна через банк или через платежный терминал.