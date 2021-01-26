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Народные обычаи 26 января / фото ua.depositphotos.com

Погодные приметы 26 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Народные приметы 26 января - обычаи и традиции Ермилова дня Сегодняшний день известен как Ермилов или Ерёмин день.

Сегодня в народе наблюдали за поведением котов и собак. Многие приметы дня связаны с этими животными.Если кошка сегодня долго умывается - ждите гостей.Если кошка съест вареный горох, то может оглохнуть.Котов не брали сегодня в дорогу, потому что они плохо влияли на лошадей. А брать с собой собаку - на счастье.Если собака живет на улице, нельзя сегодня пускать её в дом.Заболевшего человека нужно положить больным местом туда, где любит спать кот - тогда он быстрее выздоровеет.В колыбель ребенка нужно впустить кошку перед укладыванием малыша - тогда он весь год будет быстро засыпать.Кто на Ерему рядом с кошкой уснет, тот рассудок потеряет.Сегодня можно подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Сколько раз на милостыню подаст человек - столько грехов ему простятся. Не стоит сегодня запоминать сны и заниматься их толкованием - все они пустые.Если лес сильно шумит - скоро будет оттепель.Кошка мордочку прячет - к морозам, лижет лапы - к солнечной погоде, по полу катается - к потеплению.Если кот сел на подоконник и смотрит в окно - скоро потеплеет.Собака спит, свернувшись калачиком - к похолоданию, а вытянувшись - к оттепели.Пение синицы возле окна предвещает раннюю весну.Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к морозу.