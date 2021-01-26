ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Народные приметы 26 января - обычаи и традиции Ермилова дня

26.01.2021 11:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Народные приметы 26 января - обычаи и традиции Ермилова дня
Народные обычаи 26 января / фото ua.depositphotos.com
Сегодня православная церковь чтит память святых Ермилы и Стратоника Сингидонских. Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас столица Сербии Белград). За христианскую веру его пытали и заточили в тюрьме, а затем утопили в Дунае. Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы, втайне придерживался христианства. Его также утопили в реке, когда узнали о его вере.

Сегодня в народе наблюдали за поведением котов и собак. Многие приметы дня связаны с этими животными.

Если кошка сегодня долго умывается - ждите гостей.

Если кошка съест вареный горох, то может оглохнуть.

Котов не брали сегодня в дорогу, потому что они плохо влияли на лошадей. А брать с собой собаку - на счастье.

Если собака живет на улице, нельзя сегодня пускать её в дом.

Заболевшего человека нужно положить больным местом туда, где любит спать кот - тогда он быстрее выздоровеет.

В колыбель ребенка нужно впустить кошку перед укладыванием малыша - тогда он весь год будет быстро засыпать.

Кто на Ерему рядом с кошкой уснет, тот рассудок потеряет.

Сегодня можно подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Сколько раз на милостыню подаст человек - столько грехов ему простятся. Не стоит сегодня запоминать сны и заниматься их толкованием - все они пустые.

Погодные приметы 26 января


Если лес сильно шумит - скоро будет оттепель.

Кошка мордочку прячет - к морозам, лижет лапы - к солнечной погоде, по полу катается - к потеплению.

Если кот сел на подоконник и смотрит в окно - скоро потеплеет.

Собака спит, свернувшись калачиком - к похолоданию, а вытянувшись - к оттепели.

Пение синицы возле окна предвещает раннюю весну.

Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к морозу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодняшний день известен как Ермилов или Ерёмин день.
 
Новости дня
Новости разные
 
19 миллионов человек на халяву скачали Star Wars: Battlefront 2
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by