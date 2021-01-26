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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дефицит рублей возвращается: Нацбанк возобновил кредитные аукционы На аукционе № 742 выло выделено 26,75 млн. рублей.

Состоялись два аукциона. На аукционе № 741 Нацбанк предоставил банкам 400 млн. рублей по объявленной процентной ставке 9,75% годовых на срок 180 дней. При этом спрос на средства был намного больше: 15 банков подали 15 заявок на 1 164,4 млн. рублей.На аукционе № 742 выло выделено 26,75 млн. рублей по объявленной процентной ставке 11,50% годовых на срок 7 дней. Удовлетворен был весь спрос на данные кредиты.В настоящее время подобное кредитование является единственным способом поддержки Нацбанком рублевой ликвидности банков. До наступления политического кризиса в прошлом году Нацбанк проводил ежедневные операций по поддержке и изъятию ликвидности, но приостановил их, чтобы затруднить проведение спекулятивных операций, рассчитанных на ослабление белорусского рубля.Недавно Нацбанк продлил этот запрет до 18 мая.При этом аукционы на 7 дней Нацбанк в конце прошлого года практически не проводил. Предыдущий аукцион состоялся 21 ноября 2020 года. На нем Нацбанк предоставил банкам 754,2 млн. рублей сроком на 7 дней. При этом средневзвешенная ставка составила 12%.Нацбанк обычно проводил данные аукционы после завершения налоговых платежей, в результате которых банки теряли значительную часть рублевой ликвидности.На прошедшей неделе Нацбанк также принял решение о переносе заседания правления Нацбанка по вопросам денежно-кредитной политики с 12 февраля на 17 февраля 2021 года.Такое решение в Нацбанке обосновали проведением 11—12 февраля 2021 года VI Всебелорусского народного собрания. На нем будет присутствовать глава Нацбанка Павел Каллаур, который обычно проводит заседание правления.Перенос заседания правления вряд ли имеет какое-либо значение, так как никаких важных решений на нем не ожидается. Дело в том, что Нацбанк фактически регулирует ставки на рынке рублевых ресурсов без использования ставки рефинансирования, и в ее изменениях нет необходимости.