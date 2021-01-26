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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар подскочил до максимума за две недели утром 26 января Российский рубль упал до минимума за 36 дней.

Российский рубль упал до минимума за 36 дней, не сумев помешать повышению стоимости валютной козины. Сегодня утром она выросла на 0,10%, но с начала января упала на 1,60%.По информациина 10:06:Курс доллара подскочил на 0,0164 BYN до 2,5729 BYN/USD — максимума за 14 дней.За последние три дня торгов американец подорожал уже на 0,0357 BYN, но пока находится на 0,0060 BYN ниже уровня начала января.Курс евро вырос на 0,0078 BYN до 3,1215 BYN/EUR — это максимум за 12 дней.Евро за три дня укрепился к белорусскому рублю на 0,0416 BYN, но с начала месяца его курс упал на 0,0465 BYN.Курс российского рубля упал ещё на 0,0099 BYN до 3,4024 BYN/100 RUB — минимума за 36 дней.Российская валюта дешевеет уже четвёртые торги подряд. Её стоимость за это время упала уже на 0,0592 BYN.С начала года рубль РФ подешевел на 0,0847 BYN.Стоимость доллара на торгах в Москве подскочила до 75,53 российских рублей, а евро подорожал до 91,57 российских рублей.Вчера был последний день налоговой недели, когда российские компании меняли валюту для уплаты налогов.Новых санкций Россия пока не получила. Главы МИД стран Евросоюза завершили переговоры в Брюсселе, где обсуждались российские протесты и арест оппозиционера Алексея Навального, но ни о чём не договорились.Если неделю назад евро и доллар находились на минимумах за месяц, то сейчас они уже вблизи максимумов за месяц.