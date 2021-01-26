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Новое поколение BMW 7-Series уже получило собственный кузов
Источник материала: Onliner
Немцы испытывают новое поколение BMW 7-Series на дорогах общего пользования уже больше года. Но до сих пор тестовые прототипы были «одеты» в мулы рестайлингового G11. Шпионы
Понятное дело, баварцы тщательным образом скрыли силуэт машины. Даже непонятно, какой будет размер решетки радиатора у следующей «Семерки». В целом пропорции кузова здесь такие же, как у предшественника: длиннющий капот, массивный задний свес, кабина смещена ближе к корме. Типичный представитель F-класса.
Судя по расположению головной оптики, она будет намного ниже, чем у G11. Вероятно, дизайнеры BMW готовят новую стилистику для флагманских моделей, таких как 7-Series, X7 и предстоящей Х8. Снимков интерьера пока нет, да и вряд ли он полностью готов. Скорее всего, нас ждет царство сенсорных панелей, как в Mercedes W223. Премьера BMW 7-Series нового поколения пройдет в 2022-м либо в начале 2023 года. Еще есть время подкопить денег.
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Немцы испытывают новое поколение BMW 7-Series на дорогах общего пользования уже больше года. Но до сих пор тестовые прототипы были «одеты» в мулы рестайлингового G11....
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