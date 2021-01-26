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Новое поколение BMW 7-Series уже получило собственный кузов

26.01.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Немцы испытывают новое поколение BMW 7-Series на дорогах общего пользования уже больше года. Но до сих пор тестовые прототипы были «одеты» в мулы рестайлингового G11. Шпионы Carscoops сфотографировали на днях первые 7-Series'2023 уже с новым кузовом.

Новое поколение BMW 7-Series уже получило собственный кузов

Понятное дело, баварцы тщательным образом скрыли силуэт машины. Даже непонятно, какой будет размер решетки радиатора у следующей «Семерки». В целом пропорции кузова здесь такие же, как у предшественника: длиннющий капот, массивный задний свес, кабина смещена ближе к корме. Типичный представитель F-класса.

Новое поколение BMW 7-Series уже получило собственный кузов

Судя по расположению головной оптики, она будет намного ниже, чем у G11. Вероятно, дизайнеры BMW готовят новую стилистику для флагманских моделей, таких как 7-Series, X7 и предстоящей Х8. Снимков интерьера пока нет, да и вряд ли он полностью готов. Скорее всего, нас ждет царство сенсорных панелей, как в Mercedes W223. Премьера BMW 7-Series нового поколения пройдет в 2022-м либо в начале 2023 года. Еще есть время подкопить денег.

Новое поколение BMW 7-Series уже получило собственный кузов
BMW 7 серия V (F01/F02) F02, 2010 г.в., 185 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
47 129 р.
18 500$ / 15 210€
BMW 5 серия IV (E39) Рестайлинг, 2000 г.в., 250 000 км
серый, седан, бензин 2.5 л, механическая, задний привод
10 200 р.
3990$ / 3276€
BMW 7 серия V (F01/F02) 730d/Shadow Line/Head Up, 2009 г.в., 272 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
42 821 р.
16 750$ / 13 753€
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Немцы испытывают новое поколение BMW 7-Series на дорогах общего пользования уже больше года. Но до сих пор тестовые прототипы были «одеты» в мулы рестайлингового G11....
 
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