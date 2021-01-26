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19 миллионов человек на халяву скачали Star Wars: Battlefront 2
Источник материала: Onliner
На халяву и уксус сладкий. Эту народную мудрость подтвердили геймеры, привязанные к магазину Epic Store. Неделю там раздавали бесплатно Star Wars: Battlefront 2, которую на релизе в 2017 году активно ругали за лутбоксы. За промонеделю игру забрали более 19 млн человек. Это очень много.
Для примера, за весь жизненный цикл The Sims 4 может похвастаться 30 млн игроков. Но несмотря на внезапную популярность Battlefront 2, разработчики в лице издательства Electronic Arts подтвердили, что игра уже получила свое последнее контентное обновление в прошлом году. С тех пор разработчики взялись за новую Battlefield.
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