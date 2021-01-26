19 миллионов человек на халяву скачали Star Wars: Battlefront 2

Источник материала: Onliner

На халяву и уксус сладкий. Эту народную мудрость подтвердили геймеры, привязанные к магазину Epic Store. Неделю там раздавали бесплатно Star Wars: Battlefront 2, которую на релизе в 2017 году активно ругали за лутбоксы. За промонеделю игру забрали более 19 млн человек. Это очень много.

Для примера, за весь жизненный цикл The Sims 4 может похвастаться 30 млн игроков. Но несмотря на внезапную популярность Battlefront 2, разработчики в лице издательства Electronic Arts подтвердили, что игра уже получила свое последнее контентное обновление в прошлом году. С тех пор разработчики взялись за новую Battlefield.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN — EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2021