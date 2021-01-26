Польский пункт пропуска «Бобровники» возобновил работу (обновлено)

Источник материала: Onliner

В польском пункте пропуска «Бобровники» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны — «Берестовица») полностью остановлено оформление. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

— Как сообщает сопредельная сторона, пропуск через границу временно прекращен в связи со сложными погодными условиями. О возобновлении функционирования пункта пропуска «Бобровники» будет сообщено дополнительно, — добавили в Госпогранкомитете.

Учитывайте предоставленную информацию, если планируете сегодня пересекать белорусско-польскую границу. В остальных пунктах пропуска, если ориентироваться на информацию , размещенную на официальном сайте ГПК, очередей легковых автомобилей нет.

По информации Белгидромета, сегодня на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. В Минске также временами ожидаются сильные осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня ожидается метель и усиление ветра порывами до 15—18 м/с.

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В 11:14 в ГПК сообщили, что в пункте пропуска «Бобровники» возобновлено оформление.