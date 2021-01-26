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Польский пункт пропуска «Бобровники» возобновил работу (обновлено)

26.01.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В польском пункте пропуска «Бобровники» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны — «Берестовица») полностью остановлено оформление. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

— Как сообщает сопредельная сторона, пропуск через границу временно прекращен в связи со сложными погодными условиями. О возобновлении функционирования пункта пропуска «Бобровники» будет сообщено дополнительно, — добавили в Госпогранкомитете.

Учитывайте предоставленную информацию, если планируете сегодня пересекать белорусско-польскую границу. В остальных пунктах пропуска, если ориентироваться на информацию, размещенную на официальном сайте ГПК, очередей легковых автомобилей нет.

По информации Белгидромета, сегодня на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. В Минске также временами ожидаются сильные осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня ожидается метель и усиление ветра порывами до 15—18 м/с.

Дополнено

В 11:14 в ГПК сообщили, что в пункте пропуска «Бобровники» возобновлено оформление.

 
Теги: Минск
 
 
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В польском пункте пропуска «Бобровники» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны — «Берестовица») полностью остановлено оформление. Об этом сообщили в...
 
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