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Польский пункт пропуска «Бобровники» возобновил работу (обновлено)
Источник материала: Onliner
В польском пункте пропуска «Бобровники» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны — «Берестовица») полностью остановлено оформление. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
— Как сообщает сопредельная сторона, пропуск через границу временно прекращен в связи со сложными погодными условиями. О возобновлении функционирования пункта пропуска «Бобровники» будет сообщено дополнительно, — добавили в Госпогранкомитете.
Учитывайте предоставленную информацию, если планируете сегодня пересекать белорусско-польскую границу. В остальных пунктах пропуска, если ориентироваться на
По информации Белгидромета, сегодня на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. В Минске также временами ожидаются сильные осадки (дождь, днем переходящий в мокрый снег). Во второй половине дня ожидается метель и усиление ветра порывами до 15—18 м/с.
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В 11:14 в ГПК сообщили, что в пункте пропуска «Бобровники» возобновлено оформление.
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В польском пункте пропуска «Бобровники» (сопредельный пункт пропуска с белорусской стороны — «Берестовица») полностью остановлено оформление. Об этом сообщили в...
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