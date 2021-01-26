ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х

26.01.2021 11:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Заброшенные, но в то же время полностью сохранившие свою обстановку дома, — отнюдь не новость для Англии. О них мы рассказывали не один раз. С находками такого рода на территории постсоветского пространства все сложнее (по традиции, если что-то осталось без присмотра, ему приделывают ноги). Но только не для того, кто ищет. Московский фотограф Александр Сухарев продолжает свои путешествия по «заброшкам». На днях молодой человек выбрался в Подмосковье, где и запечатлел дачу, давно оставленную своими хозяевами. Следить за проектами Александра можно в Twitter и Instagram.

Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х

Прекрасный тлен, капсула времени, склад советских артефактов, готовый музей истории быта 60—70-х годов — для этой дачи можно подобрать немало наименований. Поразительное место, которое завораживает и притягивает. Только на то, чтобы хорошенько рассмотреть книги и журналы, уйдет немало времени.

Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х
Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х

Как рассказал Onliner Александр, съемка проходила в большом дачном массиве в Подмосковье. Когда-то в этом красивейшем месте выделяли участки «разным влиятельным людям». Сохранность конкретно этого позабытого хозяевами домика объясняется тем, что он спрятан от глаз большинства (а кто из влиятельных людей не любил уединение), к тому же энтузиасты присматривают за объектом, не вмешиваясь при этом в его жизнь.

Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х
Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х
Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х

— Снимать выселенные жилые дома давно скучно. Это как будто снимать интерьеры, только в хаосе. Совершенно никакой творческой составляющей. Просто пришел и снял. В этот раз мы оказались на давно забытой даче. Немного заваленной на один угол и с огромным количеством советских артефактов. Место, полное атмосферы, но очень сложное для съемки, — говорит Александр.

Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х
Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х

Отвечая на вопрос, не закралась ли в кадр «постанова», молодой человек уточняет: «Шахматы стояли так, как я их увидел (возможно, кто-то поставил раньше). Коньки я вытащил из-под стола и положил их на батарею к свету (наверное, про них можно так сказать)».

Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х
Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х

Читайте также:

Умный дом в два счета. Обновленный хаб Xiaomi с поддержкой Apple HomeKit за 77 р., датчик температуры и влажности за 25 р., и умная лампочка за 39 р.

Центр управления/хаб Xiaomi Smart Home Gateway 3 ZNDMWG02LM (международная версия)
2 отзыва
соединение Bluetooth/ZigBee, управление через Mi Home/Apple HomeKit, размещение внутри помещения
77,00 р.
6 предложений
Датчик Xiaomi MiJia Temperature and Humidity Sensor
2 отзыва
датчик температуры/влажности, соединение ZigBee, управление через Mi Home, размещение внутри помещения, питание: батарейка (CR2032)
25,00 р.
9 предложений
Светодиодная лампа Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential GPX4021GL
8 отзывов
умная светодиодная лампа с регулировкой яркости, 950 Лм, поверхность матовая, напряжение 220 В
38,60 р.
3 предложения
Контроллеры, датчики и другие компоненты Умного дома

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заброшенные, но в то же время полностью сохранившие свою обстановку дома, — отнюдь не новость для Англии. О них мы рассказывали не один раз. С находками такого рода...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-студэнта, якому далі 114 содняў, вызвалілі з Акрэсціна. Ён не даседзеў месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by