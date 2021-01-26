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Прекрасный тлен. Фотограф запечатлел заброшенную советскую дачу, наполненную артефактами из 60-х
Источник материала: Onliner
Заброшенные, но в то же время полностью
Прекрасный тлен, капсула времени, склад советских артефактов, готовый музей истории быта 60—70-х годов — для этой дачи можно подобрать немало наименований. Поразительное место, которое завораживает и притягивает. Только на то, чтобы хорошенько рассмотреть книги и журналы, уйдет немало времени.
Как рассказал Onliner Александр, съемка проходила в большом дачном массиве в Подмосковье. Когда-то в этом красивейшем месте выделяли участки «разным влиятельным людям». Сохранность конкретно этого позабытого хозяевами домика объясняется тем, что он спрятан от глаз большинства (а кто из влиятельных людей не любил уединение), к тому же энтузиасты присматривают за объектом, не вмешиваясь при этом в его жизнь.
— Снимать выселенные жилые дома давно скучно. Это как будто снимать интерьеры, только в хаосе. Совершенно никакой творческой составляющей. Просто пришел и снял. В этот раз мы оказались на давно забытой даче. Немного заваленной на один угол и с огромным количеством советских артефактов. Место, полное атмосферы, но очень сложное для съемки, — говорит Александр.
Отвечая на вопрос, не закралась ли в кадр «постанова», молодой человек уточняет: «Шахматы стояли так, как я их увидел (возможно, кто-то поставил раньше). Коньки я вытащил из-под стола и положил их на батарею к свету (наверное, про них можно так сказать)».
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