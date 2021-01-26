Правозащитники: бывший студент БГУИР Ян Солонович вышел на свободу

Источник материала: Onliner

Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича, который стал рекордсменом по суткам и провел в ЦИП на Окрестина почти три месяца, выпустили вчера поздно вечером, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Напомним, Ян Солонович находился на Окрестина с 1 ноября. В общей сложности его осудили на 114 суток административного ареста по восьми эпизодам участия в акциях. Этот срок истекал 23 февраля.

«Былога студэнта БДУІР Яна Салановіча, які з лістапада знаходзіўся ў ЦІП на Акрэсціна, позна ўвечары 25 студзеня адпусцілі адтуль без тлумачэння прычын», — сообщили правозащитники «Вясны».

Студента БГУИР Яна Солоновича задержали 1 ноября. Сначала ему дали 12 суток, а потом осудили еще семь раз — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в акциях в сентябре и октябре. В итоге набралось 114 суток — до 23 февраля. Мама политзаключенного считает, что такие меры связаны с работой Яна в Научно-техническом центре КГБ. После задержания, как заявлял сам студент в суде, его отвезли в комитет. Сказали признаться, когда участвовал в протестах, — мол, после этого отпустят. До вчерашнего дня парень находился в ЦИП на Окрестина. Правозащитники признали Солоновича политзаключенным.

Вчера стало известно, что парня отчислили из вуза. Об этом Onliner сообщила мама политзаключенного, Ольга. Она получила письмо от проректора по учебной работе В. А. Рыбака, в котором сказано: по результатам зимней сессии 2020/2021 учебного года у студента были задолженности по девяти учебным предметам. «Поэтому в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании (статья 79, п. 5.1) вы отчислены из университета за неуспеваемость по трем и более учебным предметам. Копия приказа прилагается», — сообщается в письме.

Всего в приказе ректора БГУИР Вадима Богуша в списке отчисленных с факультета радиофизики и электроники — семь человек.

(будет дополнено)