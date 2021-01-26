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Правозащитники: бывший студент БГУИР Ян Солонович вышел на свободу
Источник материала: Onliner
Бывшего студента БГУИР Яна Солоновича, который стал рекордсменом по суткам и провел в ЦИП на Окрестина почти три месяца, выпустили вчера поздно вечером, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Напомним, Ян Солонович находился на Окрестина с 1 ноября. В общей сложности его осудили на 114 суток административного ареста по восьми эпизодам участия в акциях. Этот срок истекал 23 февраля.
«Былога студэнта БДУІР Яна Салановіча, які з лістапада знаходзіўся ў ЦІП на Акрэсціна, позна ўвечары 25 студзеня адпусцілі адтуль без тлумачэння прычын», — сообщили правозащитники «Вясны».
Студента БГУИР Яна Солоновича задержали 1 ноября. Сначала ему дали 12 суток, а потом осудили еще семь раз — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в акциях в сентябре и октябре. В итоге набралось 114 суток — до 23 февраля. Мама политзаключенного считает, что такие меры связаны с работой Яна в Научно-техническом центре КГБ. После задержания, как заявлял сам студент в суде, его отвезли в комитет. Сказали признаться, когда участвовал в протестах, — мол, после этого отпустят. До вчерашнего дня парень находился в ЦИП на Окрестина. Правозащитники признали Солоновича политзаключенным.
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