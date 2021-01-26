|
Наш рубль дешевеет ко всем валютам корзины (обновлено)
Источник материала: Onliner
На этой неделе у западных валют по плану цикл роста. Экстремальных значений пока не достигнуто, но движутся они после былых потерь довольно бодро и уверенно. Наш российский партнер сначала принялся было дешеветь противоходом, но затем тоже энергично включился в гонку.
Доллар утром прибавил 1,98 копейки. Его покупают и продают по 2,5763.
Евро набрал 1,52 копейки. Торгуется по 3,1289.
Российский рубль сначала подешевел почти на копейку, а потом пошел в гору. Уже плюс 0,12 копейки, продается по 3,4125 за сотню.
В
|
Свежие газеты
Архив (Разное)