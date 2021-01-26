ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наш рубль дешевеет ко всем валютам корзины (обновлено)

26.01.2021 11:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На этой неделе у западных валют по плану цикл роста. Экстремальных значений пока не достигнуто, но движутся они после былых потерь довольно бодро и уверенно. Наш российский партнер сначала принялся было дешеветь противоходом, но затем тоже энергично включился в гонку.

Доллар утром прибавил 1,98 копейки. Его покупают и продают по 2,5763.

Евро набрал 1,52 копейки. Торгуется по 3,1289.

Российский рубль сначала подешевел почти на копейку, а потом пошел в гору. Уже плюс 0,12 копейки, продается по 3,4125 за сотню.

В понедельник доллар прибавил 1,03 копейки и стоил 2,5475. Евро набрал 1,87 копейки и подорожал до 3,0986. Российский рубль подешевел на 3,34 копейки, до 3,4261 за сотню.

С доставкой прямо к миске. Корм для вашего котика — 107 брендов и 881 товар с быстрой доставкой со склада

Сухой корм для кошек Royal Canin Sterilised 37 4 кг
12 отзывов
сухой корм, вкус: комбинированный, для взрослых, серия: для стерилизованных
56,50 р.
6 предложений
Сухой корм для кошек Royal Canin British Shorthair 34 2 кг
5 отзывов
сухой корм, вкус: комбинированный, для взрослых
35,22 р.
5 предложений
Сухой корм для кошек Acana Wild Prairie for cats 4.5 кг
1 отзыв
сухой корм, вкус: птица/рыба/комбинированный, домашний образ жизни, для котят/для взрослых/для пожилых
134 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Еще больше еды для ваших котиков

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе у западных валют по плану цикл роста. Экстремальных значений пока не достигнуто, но движутся они после былых потерь довольно бодро и уверенно. Наш...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сенат США внесена статья по импичменту Трампу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by