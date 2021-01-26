Провластный профсоюз РБ заявил о народном гневе из-за экономических санкций ЕС

Источник материала: АФН

Европейские санкции против режима Лукашенко, пусть и раскритикованные общественностью за свою беззубость, все-таки начали работать и при этом весьма эффективно, о чем свидетельствует оперативная и нервная реакция властей синеокой.

Федерация профсоюзов Беларуси от имени всех рабочих и крестьян, а также подневольных агрохунты, опубликовала на своем сайте открытое письмо к Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран. В письме санкции расцениваются не иначе как экономический шантаж.

«Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Призываем трудящихся других государств проявить солидарность и оказать влияние на правительства своих стран, которые, применив экономические санкции, фактически занялись экономическим шантажом и нарушили основы международного права», - говорится в письме.

В письме также говорится, что санкции введены «необоснованно, без каких-либо подтверждений», что «затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих», что «введение экономических санкций в отношении белорусских предприятий не является выражением требований трудящихся».

А начинается письмо с громкой фразы «мы… – трудящиеся Беларуси».

Публикация этого открытого письма не стала новостью, поскольку вчера в соцсетях появились многочисленные сообщения о том, как по первичкам ФПБ прошло указание подписаться по данным творением белорусского агитпропа.

Судя по всему, очередная яркая идея, как воздействовать на мировое сообщество через призывы пострадавших рабочих, родилась в воскресенье и в срочном порядке была реализована уже в понедельник.

Понятно, что цель письма сводится к тому, чтобы любой ценой хотя бы притормозить накатывающийся 4-й пакет санкций ЕС, который после массовых задержаний в выходные может накрыть синеокую уже в ближайшие две недели. Подобное развитие событий отправит в топку все кулуарные договоренности и омрачит проведение всебелорусской сходки, на которой, как заверяют переговорщики с белорусской стороны, будут приняты сулящие перемены решения и инициативы.

Стоит напомнить, что еще в декабре Светлана Тихановская и представители ее команды неоднократно называли примерный срок принятия 4-го пакета санкций – конец января. И если ЕС негласно согласился повременить с этим пакетом в ожидании чудо-итогов сходки, то, надо полагать, некие обязательства взяла на себя и агрохунта.

Одним из таких обязательств могло бы стать обещание прекратить массовые задержания. Но 200 задержанных за субботу и воскресенье – отнюдь не та картина, на фоне которой ЕС готов затягивать новые санкции.

Минимальный срок, который занимает процедура согласования и принятия нового пакета санкций – 10 дней, и у ЕС времени предостаточно, чтобы успеть до начала всебелорусской сходки. Может это и есть одна из причин появления открытого письма ФПБ?

Но есть и вторая, о которой уже говорил министр промышленности Беларуси: санкции резко усложнили жизнь многим госпредприятиям Беларуси, отнюдь не включенным в санкционный список, в части работы на международных рынках.