Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщили” два источника, близких к семье. У Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

Сергей Приходько занимал должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а также был помощником главы государства во время президентства и Дмитрия Медведева, и Владимира Путина. А год назад он был назначен помощником премьера Мишустина.





В феврале 2018 года Приходько оказался в центре скандала, после того как глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование о миллиардере Олеге Дерипаске и самом Сергее Приходько. В нем утверждалось, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в сопровождении девушки, оказывающей эскорт-услуги, Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Расследование было основано на информации из книги Вашукевич и ее аккаунтов в социальных сетях.







