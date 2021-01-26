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Главный тренер сборной Беларуси Моисевич: Девятовский пока лечится
Источник материала: Партизан
Вадим Девятовский до сих пор не восстановился после шока, испытанного из-за беспрецедентного насилия властей против беларусов в середине августа.
Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал «
– Главный тренер еще и заместитель председателя федерации. Действующий руководитель Иван Тихон ведет подготовку к летним Играм. Выходит, на ваши плечи выпала двойная ноша?
– Кроме меня, в федерации еще несколько замов, у которых свои направления Каждый в меру нагружен совместными идеями. Это помогает.
– Экс-председателю Вадиму Девятовскому позволяет здоровье подключаться к прежней работе?
– Он пока лечится, занимается здоровьем. Как жизнь повернется, сложно предугадать, – сказал Моисевич.
Напомним,
На заседании стало известно, что
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Вадим Девятовский до сих пор не восстановился после шока, испытанного из-за беспрецедентного насилия властей против беларусов в середине августа.
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