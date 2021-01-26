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Как работают ПТУРы по бронетехнике – видео от военных

26.01.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Тренировки проходили на борисовском полигоне, передает телекомпания ВоенТВ. Стрелять учились из ПТУРов – это противотанковые управляемые ракеты, они предназначены для уничтожения бронированной техники.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Для стрелков оборудованы специальные огневые позиции. Установленный на треноге ПТУР наводят на цель, затем следует выстрел, который сопровождается громким щелчком, – и ракета устремляется к мишени.

"Мотострелки ведут огонь управляемыми ракетами по технике условного неприятеля", - говорится в подписи к видеоролику, который опубликовал телеканал.

Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил внезапную проверку боеготовности Вооруженных сил республики. Маневрами будут охвачены все военные полигоны страны.

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Белорусские военные провели тренировки по борьбе с бронированной техникой. Как учатся поражать танки и броневики – смотрите на видео.
 
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