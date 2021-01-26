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Как работают ПТУРы по бронетехнике – видео от военных
26.01.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Тренировки проходили на борисовском полигоне, передает телекомпания ВоенТВ. Стрелять учились из ПТУРов – это противотанковые управляемые ракеты, они предназначены для уничтожения бронированной техники.
Для стрелков оборудованы специальные огневые позиции. Установленный на треноге ПТУР наводят на цель, затем следует выстрел, который сопровождается громким щелчком, – и ракета устремляется к мишени.
"Мотострелки ведут огонь управляемыми ракетами по технике условного неприятеля", - говорится в подписи к видеоролику, который опубликовал телеканал.
Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин
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Белорусские военные провели тренировки по борьбе с бронированной техникой. Как учатся поражать танки и броневики – смотрите на видео.
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