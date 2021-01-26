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Сотрудничество Беларуси и России в области энергетики в 2021 году
26.01.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В декабре 2020 года Беларусь и Россия подписали соглашение о поставках газа в нашу страну в этом году. Представителями Газпрома и министерства энергетики заявлялось, что цена будет ниже, чем была по контракту прошлого года, однако точные цифры не были озвучены.
Насколько сбалансированным является нынешний контракт на поставку газа, как будет развиваться ситуация с поставками нефти, а также варианты сотрудничества в области атомной энергетики – на эти и другие вопросы ответит:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 27 января, в 16:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В среду, 27 января 2021 года, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в онлайн-формате пройдет видеомост Минск – Москва на тему: "Сотрудничество Беларуси и...
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