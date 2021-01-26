Сотрудничество Беларуси и России в области энергетики в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

В декабре 2020 года Беларусь и Россия подписали соглашение о поставках газа в нашу страну в этом году. Представителями Газпрома и министерства энергетики заявлялось, что цена будет ниже, чем была по контракту прошлого года, однако точные цифры не были озвучены.

Насколько сбалансированным является нынешний контракт на поставку газа, как будет развиваться ситуация с поставками нефти, а также варианты сотрудничества в области атомной энергетики – на эти и другие вопросы ответит:

главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика.ru" Борис МАРЦИНКЕВИЧ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в онлайн-встрече, трансляция которой пройдет в среду, 27 января, в 16:00 на сайте информационного агентства и радио Sputnik Беларусь.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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