Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие жители и гости Минска наверняка помнят арт-композицию "Белы птах". Скульптурный объект быстро полюбили горожане, фотографировались на его фоне, назначали рядом встречи, свидания. Как-никак, место хорошее: центр города, набережная реки Свислочь, проспект Победителей.

Но спустя некоторое время работа белорусских художников и дизайнеров внезапно исчезла. Некоторые читатели Sputnik обратились к нам с просьбой, выяснить – где же сейчас арт-композиция. Спойлер – узнали, сами удивились…

История проекта

Известный арт-объект установили 31 декабря, в канун 2019 года. Мэрия Минска тогда назвала композицию "необычным подарком городу на праздники". На самом деле, этот объект стал началом большого проекта "Веліч роднай мовы" ("Величие родного языка"), которым на тот момент занимался Национальный центр современных искусств и работающие там специалисты.

© Photo : Валерий Малахов "Белы птах" полюбился минчанам: горожане фотографировались на его фоне, назначали рядом встречи, свидания.

Главная задача состояла в том, чтобы показать красоту белорусского языка через выразительное искусство. Более того, на создание арт-объектов и композиций в рамках этого проекта даже выделили президентский грант.

Воплощал в жизнь идею арт-объекта "Белый птах" белорусский художник Валерий Малахов.

"Сперва конкурс прошел на базе Национального центра современных искусств. Оказался в четверке отобранных мастеров. Предложил свои эскизы на бумаге. И после выполнил композицию", - рассказывает художник.

По его словам, объект пришелся впору и к Европейским играм, которые прошли в Минске в июне 2019 года. Было множество согласований на установку с властями. Но все прошли. Город получил новое место притяжения для отдыхающей молодежи.

"Ждали и туристов, необычные арт-композиции привлекают внимание гостей. Потому и поставили в таком людном месте", – отмечает Валерий.

Виноваты митинги?

Популярный арт-объект, оказалось, убрали еще в прошлом году. Многие не сразу заметили пропажу.

"Я слышал историю, что его перенесли на окраину Минска, а связано это с митингами, мол, чтобы конструкцию не разобрали, если будут столкновения", - говорит Валерий Малахов.

Автор и куратор проекта "Веліч роднай мовы" Захар Дудинский также в курсе, что объект исчез с набережной, но не считает, что из-за акций протеста.

"Композицию убрали еще в середине прошлого года, примерно в начале мая, задолго до начала выборов. Поэтому я бы не связывал ее исчезновение с началом митингов и шествий", - отметил Захар.

По словам автора проекта, договоренности с властями предполагали один год нахождения арт-объекта в городской среде.

Facebook / Захар Дудинский © Photo : Автор и куратор проекта "Веліч роднай мовы" Захар Дудинский

"Все это время мы его подкрашивали, следили за ним. Потом время вышло. Были мысли вообще убрать инсталляцию, потому что содержание такого объекта в надлежащем состоянии затратно и требует ресурсов. Да и основную задачу – дать старт проекту, показать все возможности такой интеграции и пользы для города - "Белы птах" с успехом выполнил. Но городские власти попросили оставить арт-объект. Объяснили это тем, что люди привыкли к нему, всем он нравятся и "прижился к месту". Мы были только рады этому успеху. Потому, конечно, оставили", - делится мнением Захар Дудинский.

По документам арт-объект больше не принадлежит проекту "Веліч роднай мовы". А находится в ведении городских коммунальных служб.

Где сейчас "Белы птах"?

Новое местоположение арт-объекта оказалось довольно неожиданным. Не в сквере и не на площади. Не вдоль дороги и не на территории культурного учреждения.

© Sputnik Арт-инсталляция сейчас находится в спальном районе на окраине города рядом с огороженным железным полотном

Арт-инсталляцию перенесли из центра города на окраину, в спальный район Веснянка. Теперь "Белы птах" уныло стоит в безлюдном месте, возле гаражного кооператива.

Напротив – огороженное железнодорожное полотно, по которому то и дело проезжают товарные составы и городские электрички.

К самой композиции не так-то просто подобраться. Только со стороны охраняемых гаражей.

© Sputnik Подойти к "Птаху" можно только со стороны охраняемых гаражей

"Эти буквы привезли работники "Зеленстроя", если не ошибаюсь, поставили тут, когда - точно не скажу, но это кто-то из городских властей", - говорит сторож гаражного кооператива, который согласился отворить нам двухметровую железную калитку.

Подходим к огромным буквам, ростом с человеческий рост. "Птах" очевидно поизносился – местами покрылся ржавчиной. И явно требует хозяйской руки.

© Sputnik Раньше за арт-объектом ухаживали: подкрашивали, следили за ним. Теперешний "Птах" порядком поизносился

Редакции Sputnik не удалось дозвониться до администрации Центрального района, не взяли трубку и городском "Зеленстрое". Но судя по тому, как крепко стоит арт-объект, быть ему здесь не временно.

Дело "птаха" живет…

Арт-объект "Белый птах" был в списке первых предложенных проектов в инициативе "Веліч роднай мовы", и стал первым воплощенным. А за почти два года художники, дизайнеры и активисты, совместно со спонсорами, установили еще 6 уличных арт-объектов, в каждом из областных центров Беларуси. А вот столица все еще ждет свой арт-объект…

© Sputnik Арт-объект "Белый птах" был первым воплощенным проектом в инициативе "Веліч роднай мовы"

"Грустная история с "Белым птахом", конечно. Но задачи проекта – с помощью арт-объектов и выразительных средств искусства привлечь больше внимания к красоте и глубине родного белорусского слова, расширить его присутствие в повседневной жизни. И мне кажется, так или иначе, у нас это получилось", - резюмировал инициатор проекта Захар Дудинский.