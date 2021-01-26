Парень оригинально затушил свечу с расстояния в 7 метров. Посмотрите, как он это сделал

Источник материала: Tut.by

Как затушить свечу с расстояния в семь метров? Задуть ее вряд ли получится, но парень на этом видео использовал другой, намного более оригинальный способ. Для этого он использовал нож. Мы очень сомневаемся, что вам удастся это повторить, и вообще не советуем пробовать! Посмотрите, в чем суть.