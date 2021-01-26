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Лукашенко: Шатать и раскачивать нас будут

26.01.2021 12:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко заявил, что руководство России, а, значит и он сам, еще летом прошлого года знало о том, что в России продут массовые акции в поддержку оппозиционера Навального.

«Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года», - заявил Лукашенко, назначая Александра Вольфовича главой Совбеза РБ.

«Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам и особенно внешним», - добавил пенсионер.

 
 
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Лукашенко заявил, что руководство России, а, значит и он сам, еще летом прошлого года знало о том, что в России продут массовые акции в поддержку оппозиционера...
 
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