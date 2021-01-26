Власти РБ отпустили на свободу одного политзаключенного

Источник материала: АФН

Белорусские власти выпустили на свободу бывшего студента БГУИР Яна Солановича, которого с ноября удерживали в изоляторе на Окрестина.

Соланович был отпущен поздно вечером 25 января без объяснения причин, сообщает правозащитный центр «Весна».

В течение ноября и декабря Яна судили 8 раз за участие в акциях протеста, приговорив его в общей сложности к 114 суткам ареста. Он должен был выйти на свободу не раньше 23 февраля.

Соланович был исключен с последнего курса БГУИР. Правозащитник и признали Яна политзаключенным.