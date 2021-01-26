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Власти РБ отпустили на свободу одного политзаключенного

26.01.2021 12:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти выпустили на свободу бывшего студента БГУИР Яна Солановича, которого с ноября удерживали в изоляторе на Окрестина.

Соланович был отпущен поздно вечером 25 января без объяснения причин, сообщает правозащитный центр «Весна».

В течение ноября и декабря Яна судили 8 раз за участие в акциях протеста, приговорив его в общей сложности к 114 суткам ареста. Он должен был выйти на свободу не раньше 23 февраля.

Соланович был исключен с последнего курса БГУИР. Правозащитник и признали Яна политзаключенным.

 
 
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Белорусские власти выпустили на свободу бывшего студента БГУИР Яна Солановича, которого с ноября удерживали в изоляторе на Окрестина.
 
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