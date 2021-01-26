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В Беларуси нашелся человек на должность главы Совбеза (кадровые назначения)

26.01.2021 12:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси заполнена пустовавшая месяцы вакансия главы Совбеза. На эту должность Лукашенко назначил Александра Вольфовича.

Главой Госконтроя РБ назначен Василий Герасимов…

Еще одно скандальное назначение - Игорь Ляшенко назначен гендиректором «Гродно-Азота».

Лукашенко сменил губернатора Брестской области – им стал экс-помощник президента по Гомельской области Юрий Шулейко.

Руководитель СТВ назначен Кирилл Казаков.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси заполнена пустовавшая месяцы вакансия главы Совбеза. На эту должность Лукашенко назначил Александра Вольфовича.
 
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