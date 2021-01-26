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В Беларуси нашелся человек на должность главы Совбеза (кадровые назначения)
Источник материала: АФН
В Беларуси заполнена пустовавшая месяцы вакансия главы Совбеза. На эту должность Лукашенко назначил Александра Вольфовича.
Главой Госконтроя РБ назначен Василий Герасимов…
Еще одно скандальное назначение - Игорь Ляшенко назначен гендиректором «Гродно-Азота».
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Руководитель СТВ назначен Кирилл Казаков.
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В Беларуси заполнена пустовавшая месяцы вакансия главы Совбеза. На эту должность Лукашенко назначил Александра Вольфовича.
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