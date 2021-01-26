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Медики назвали овощ, который быстро нормализует давление

26.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали овощ, который быстро нормализует давление

  • 26.01.2021, 12:16
Медики назвали овощ, который быстро нормализует давление

Рекомендуется также употреблять данный продукт в вареном или печеном виде.

Свекла крайне полезна для здоровья, при ее употреблении улучшается работа ЖКТ. Медики из США обнаружили еще одно целебное свойство овоща, положительно влияющее на состояние здоровья, он нормализует давление у гипертоников, пишет lenta.ua.

Специалисты заявляют, что свекла препятствует старению организма благодаря значительному количеству полезных микроэлементов, крайне важных для человека. В ряде случаев их эффективность можно сравнивать с лекарственными препаратами. Названный продукт содержит белки, углеводы, жиры и аскорбиновую кислоту. Имеются в ней калий, фосфор, цинк, магний, железо и кальций. Рекомендуется употреблять свеклу при запорах, а также при сердечной недостаточности.

Вместе с тем медики обнаружили еще один эффект от свеклы – она способна снижать давление благодаря расширению сосудов. Следует пить свекольный сок, так как напиток не допускает приступов гипертонии. Рекомендуется также употреблять данный продукт в вареном или печеном виде.

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Рекомендуется также употреблять данный продукт в вареном или печеном виде.
 
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