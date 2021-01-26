Источник материала: Хартия'97

Контуры русской революции уже прорисовываются Сергей Михеев, «Грузия онлайн»

26.01.2021, 12:10

Фото: Getty Images

Прошедшие по всей России массовые акции протеста выглядели как генеральная репетиция.

В России что-то серьезно изменилось. Изменилось в душе людей. Они стали как-то более смелыми в высказываниях как против конкретно самого президента Путина, так и против режима правления в целом. Для России в конечном итоге все эти изменения будут в лучшую, или худшую сторону – покажет время. Однако, сегодня стоим перед реальностью – народ России больше не собирается жить в беспрекословном подчинении. Люди наконец начали осознавать, что у них есть права на свои собственные волеизъявления, что вместо них думать никто другой не должен – они вправе сами думать, что свобода – главное достояние каждого.

Прошедшие 23 января по всей России массовые акции протеста выглядели как генеральная репетиция. Эти акции показали власти, что народ не потерпит бесчинство. Народ четко дал понять режиму Путина – не только он в стране один, и эта страна – Россия - не его собственность.

Да, в России многое изменилось, многое случилось в первые в новейшей истории нашей страны:

- впервые люди перестали боятся путинского режима;

- впервые одновременно по всей стране прошли несанкционированные протестные акции;

- впервые в регионах в процентном соотношении вышло больше людей чем в Москве и Питере. Активность регионов дает дополнительный стимул центру, что значительно усиливает оппозиционное движение, лидером которого безусловно является Навальный, хоть и находится в заточении. Об увеличении протестного настроя в стране свидетельствует тот факт, что фильм «Дворец Путина» посмотрели 70 млн человек, тогда как «вершина» путинской пропаганды «Крымский мост», набрал всего 300 тысяч просмотров;

- впервые около половины протестующих составляли те, кто в первый раз вышел на протест. Люди, которые до сих пор наблюдали за всеми событиями у экранов телевизоров, стали понимать всю сложность ситуации и необходимость коренных изменении в стране;

- впервые большинство протестующих были молодые люди от 20 до 35 лет. Здесь уместно вспомнить результаты опроса «Левада-центра», проведенный осенью 2020 года, по результатам которого число россиян от 18 до 34 лет, готовых проголосовать за Путина, сократилось за год c 36% до 20%.

Это особенно примечательно в виду того, что Путин пользовался исключительной популярностью среди молодежи на протяжении многих лет, но за последние годы эта популярность стремительно падает. Молодые люди потеряли уверенность в завтрашнем дне, они не видят своего места в стране построенном Путиным, поэтому они и вышли на акцию.

Да, многое изменилось, за исключением отношения властей к народу. На единодушный протест российского народа, власть ответила ожесточенными силовыми методами – задержаны более 3 тысяч митингующих, в том числе журналисты и несовершеннолетние. Избиты сотни людей, в том числе женщины и люди пожилого возраста, некоторые из них находятся в тяжелом положении. Так Путин ответил на волеизъявление своих граждан. Вполне мирные акции, вызванные противоправными, незаконными, можно сказать криминальными действиями путинской власти (отравление Навального, его незаконное задержание и выездной суд) правящий режим подавил непропорциональной силой. Своими действиями власть показала, что и она не намерена отступать. Однако, как бы того не хотел Путин, он потерял свой царский ореол. Фильм Навального «Дворец Путина» отчетливо дал понять людям, что почитаемый ими «отец народа» является обычным криминалом, прибравшим к рукам не только всю страну и ее достояния, но и не хило «шуршит пальчиками» в карманах собственного народа.

Смотря на все происходящее поневоле приходишь к мысли – «мы где-то это уже проходили!». Приводя слова из песни «Марш четвертой роты»: «Дрожи, буржуй, настал последний бой. Против тебя весь бедный класс поднялся» определенно наводит на воспоминания вековой давности.

И пусть пока еще середина зимы, контуры Русской революции уже прорисовываются!

Сергей Михеев, «Грузия онлайн»

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