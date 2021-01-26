Источник материала: Хартия'97

Чебурашка с хвостом 1 Дмитрий Орешкин

26.01.2021, 11:59

Ехали, ехали, и вот, наконец, приехали.

Слова, которые на протяжении двадцати лет повторяли «иностранные агенты», вдруг обернулись грубой материальной действительностью для всех. Нет, конечно, еще остались те, кто задраив иллюминаторы и зажмурив глаза, надеются отсидеться перед ящиком, где Россия поднимается с колен. Но, боюсь, не получится. Кино с 86 млн просмотров (на момент публикации этой колонки), арест режиссера и последующее месилово с болезненной ясностью показали людям то, что открытым глазам было видно давным-давно. Борис Немцов о черноморском дворце писал лет шесть-семь назад. Что, небывалая новость? Или вы не в курсе, что с Немцовым сделали у Кремля? Ах да, это же украинцы… Сакральная жертва. Да-да, конечно!

Тефлоновый рейтинг потек. И теперь уж наш отзывчивый народ навесит на него всех собак — надо и не надо. Как Начальник Родины, наверно, жалеет, что не ушел, как положено приличному человеку, после первых двух сроков! Руководил бы сейчас Международным олимпийским комитетом, мудро за взятки решал судьбу Игр… Солидный, уважаемый человек. Что еще нужно, чтобы встретить старость?!

Но нет, не смог. То ли жажда величия и заурядная жадность, то ли слишком длинный чешуйчатый хвост позади. Чтобы не прищемили, приходится менять походку, хитрить, украшать патриотическими бантиками, лгать и убивать. А хвост от этого только длиннее становится. Конституцию искорежил. Про суд и парламент вообще молчим. Выборы превратил в позорище. Создал партию жуликов и воров. Родственную Украину — и ту ухитрился проиграть… Был членом восьмерки ведущих держав мира, стал изгоем. А заодно и страну превратил в токсичное отхожее место. Получил с ежегодным ростом +7%, довел до –4%. Удвоение?

Народ яростно старался не видеть. Верил из последних сил. Истово смотрел телевизор: там врать не будут! Боинг сбили не мы. Литвиненко и Скрипалей с Навальным отравили тоже не мы. И Юру Щекочихина заодно. (Как дружно сегодня все забыли скверное бахвальство с отравлением Хаттаба и еще 17 чеченских боевиков! Ну да, они же головорезы… Это правда. Но чем травили-то?! У нас же этого добра, во-первых, никогда не было, во-вторых, мы его давно уничтожили, а в-третьих, это были не мы, ведь правда?!)

Правда, конечно, правда. Это все русофобский Запад. Кто же еще? И в Белоруссии он насвинячил, и пенсионный возраст отменил, и федерализм сменил унитаризмом, оставив регионы на голодном пайке, и на нефтяную иглу Россию-матушку подсадил. А теперь еще нашу замечательную молодежь разлагает своим гнусным интернетом. Чтобы защитить исторические завоевания, понятное дело, следует восстановить железный занавес, вернуть советское голосование по чеченскому образцу, на треть увеличить финансирование полиции и спецслужб, возродить цензуру, всех слишком грамотных разогнать и посадить — и опять будет людям счастье, счастье на века. Как в Иране, Сирии, Беларуси и Венесуэле, у наших верных друзей. С мудрым несменяемым вождем во главе. А как иначе?! Есть вождь — есть Россия (Иран, Сирия, Беларусь, Венесуэла…) Нет вождя — нет России…

Догадаться, что где вождь, там и его нукеры, нам, конечно, было слабо. Нет, нет! Вождь отдельно, а террор и посадки — отдельно. Эксцессы исполнителей… Вождь — он хороший! Народу желал и желает только добра. И славы.

Ведь вы этого хотели — славы? Вам телевизор рассказывал, а вы ушами бурно и продолжительно аплодировали. А потом — ах! — оказалось, что в действительности все совсем не так, как на самом деле. Когнитивный Диссонанс, дрянь такая! На редкость бесцеремонный тип. Вламывается в самое святое и в самый неподходящий момент. Или, на телевизионном языке, опять удар в спину. Точнее, пониже спины. В слабое место, которым еще с советских времен учили думать патриотическое народонаселение.

С патриотическим народонаселением, как с «Искандерами», шутки плохи: могут повторить!! Собственно, уже повторили: великий-могучий СССР тоже был, был впереди планеты всей под руководством победоносных вождей, а потом вдруг возьми да и развались от натуги. То есть, пардон, от удара в спину. Из-за пятой колонны. Всё они, сволочи, виноваты… По объему ВВП Россия уже сравнялась с Южной Кореей — при том, что там в три раза меньше работников. Про догон-перегон Португалии давно забыли, как и про догон-перегон США. Вдохновляющая брехня вождей как основа процветания.

Вдруг взъярившись на Путина, страна в значительной степени сваливает на него свои собственные грехи. Можно было бы и пораньше сообразить, куда ветер дует и рельсы ведут: некоторые предупреждали. Или нет, нельзя было сообразить? Потому что страшно не хотелось. Ну, а раз не хотелось, будьте любезны познакомиться с Когнитивным Диссонансом. Он из тех гостей, что приходят ненадолго, но остаются навсегда. И почему-то непременно с гармошкой:

Я был довольно скушной

Наседкой гепеушной,

К которой для вербовки никто не подойдет.

Теперь я Чебурашка —

И каждая дворняжка

При встрече сразу лапу задерет…

Дожили. Мейк Раша грейт эгейн. Кстати, мочу в олимпийских пробирках нам тоже Запад подменил. Известное дело: глобальный русофобский заговор. Кабы не они, наш белый китель благоухал бы совсем иначе! Шипром и табаком «Герцеговина флор». А также пороховым дымом великих побед, в которых был сломан демографический хребет народа.

…Ах, как всё-таки правильно было бы вовремя уйти! Однако нельзя. Это же все чуждые веяния. Нам духовные скрепы и славные традиции не позволяют. Ну, и еще чешуйчатый хвост немного. Так что будем держаться до последнего и гордиться космонавтами в камуфляже. Потому что социальное прозрение вообще мучительный процесс, а в нашем случае еще и оскорбительный.

Пушкин, склонив голову, молча смотрит на постыдные сумерки государственности у себя под ногами. Впрочем, за последние сто лет он и не такое видывал. Ничего, бронзовое величие терпит.

Дмитрий Орешкин, «МБХ-медиа»

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