ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вольфович назначен госсекретарем Совета безопасности

26.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Вольфович назначен госсекретарем Совета безопасности

5
  • 26.01.2021, 11:54
Вольфович назначен госсекретарем Совета безопасности
Александр Вольфович

Должность была вакантной с отставки Вакульчика в октябре прошлого года.

Лукашенко назначил сегодня Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, передает БелТА.

До настоящего времени Александр Вольфович был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны.

Должность госсекретаря в Совете безопасности оставалась вакантной с тех пор, как Валерий Вакульчик, проработавший на этом месте менее двух месяцев, в октябре 2020 года был назначен помощником Лукашенко - инспектором по Брестской области.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. В 1988 году окончил Московское военное общевойсковое командное училище, в 1998-м - командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2008-м - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных Силах Беларуси, где работал на различных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (1993-2001 годы), на базе охраны и обслуживания Минобороны (2001-2005), а также в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010).

С 2010 по 2012 год являлся заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С 2012 года находился в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го - командующего этими войсками. В 2018 году был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, а в январе 2020-го - начальником Генштаба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Должность была вакантной с отставки Вакульчика в октябре прошлого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Неожиданно: почти на месяц раньше вышел на свободу Ян Солонович
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by