Источник материала: Хартия'97

Вольфович назначен госсекретарем Совета безопасности 5 26.01.2021, 11:54

Александр Вольфович

Должность была вакантной с отставки Вакульчика в октябре прошлого года.

Лукашенко назначил сегодня Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, передает БелТА .

До настоящего времени Александр Вольфович был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны.

Должность госсекретаря в Совете безопасности оставалась вакантной с тех пор, как Валерий Вакульчик, проработавший на этом месте менее двух месяцев, в октябре 2020 года был назначен помощником Лукашенко - инспектором по Брестской области.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. В 1988 году окончил Московское военное общевойсковое командное училище, в 1998-м - командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2008-м - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных Силах Беларуси, где работал на различных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (1993-2001 годы), на базе охраны и обслуживания Минобороны (2001-2005), а также в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010).

С 2010 по 2012 год являлся заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С 2012 года находился в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го - командующего этими войсками. В 2018 году был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, а в январе 2020-го - начальником Генштаба.

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