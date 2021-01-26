Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о предназначении гребня гигантского динозавра 26.01.2021, 11:32

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Выводы исследователей из США и Канады впечатляют.

Ученые из США и Канады изучили уникально сохранившийся череп динозавра паразауролофа и выяснили, для чего этим ящерам были нужны их гребни. Оказалось, что с их помощью динозавры дышали и издавали гудящие звуки, сообщает Naked science .

Паразауролофы — одни из самых интересных динозавров, когда-либо обитавших на планете. Они жили порядка 76-73 миллионов лет назад на территории Северной Америки. Эти животные были очень крупными: длина их тела достигала почти 10 метров в длину, а вес — 2,6 тонны.

На голове динозавров располагался костяной гребень, который переходил в нос. Когда паразауролоф закрывал носовые клапаны и делал выдох носом, воздух, попадая в гребень, издавал гудящий звук, который, как считают исследователи, динозавры использовали для общения друг с другом. Но до недавнего времени это было лишь предположением.

Теперь же ученые изучили уникально сохранившийся череп динозавра, который был найден в 2017 году. Череп принадлежит Parasaurolophus cyrtocristatus, который ранее был известен лишь по одному экземпляру, найденному в 1923 году. Его дальнейшее исследование подтвердило тот факт, что при помощи гребня паразауролофы издавали гудящий звук, а также то, что он служил им и в качестве некоего органа, помогавшего визуализировать окружающий мир.

Череп также позволил ученым уточнить место динозавра на линейке родственных ему видов: как выяснилось, все южные виды паразауролофов были тесно связаны с северными сородичами. Ученые также определили, что паразауролоф дышал через эту причудливую трубку — в ней обнаружили сеть дыхательных путей.

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