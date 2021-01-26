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Неожиданно: почти на месяц раньше вышел на свободу Ян Солонович

26.01.2021 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приговоренный к 114 суткам ареста политзаключенный Ян Солонович вышел из ЦИП на Окрестина вечером 25 января.

Неожиданно: почти на месяц раньше вышел на свободу Ян Солонович
Ян Солонович, архивное фото
Об этом сообщает правозащитный центр «Вясна».

Его отпустили почти на месяц раньше без объяснения причин. 

Напомним, парень работал в научно-техническом центре КГБ, и при этом ходил на протестные марши. 

1 ноября его задержали во время шествия в Куропаты. Сотрудники КГБ попросили парня перечислить все шествия, в которых он принимал участие, чтобы «помочь». 

Но в итоге он получил 8 новых протоколов и 114 суток ареста. Ян должен был выйти на свободу только 23 февраля.

Накануне Яна Солоновича отчислили из БГУИР - за "неуспеваемость". Из-за суток он не смог сдать сессию.
 
 
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Приговоренный к 114 суткам ареста политзаключенный Ян Солонович вышел из ЦИП на Окрестина вечером 25 января.
 
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