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Лукашенко отправил земляка руководить СТВ

26.01.2021 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уроженец Могилева Кирилл Казаков назначен сегодня руководителем телеканала СТВ. Такое решение принял Александр Лукашенко.

Лукашенко отправил земляка руководить СТВ
Фото ctv.by

До назначения, с июня 2020 года он исполнял обязанности директора СТВ, после того, как предыдущий руководитель канала Игорь Луцкий стал министром информации.

Луцкий руководил СТВ с 2018 по начало июня 2020 года.

Казаков родом из Могилева. Окончил исторический факультет Могилевского государственного университета имени Кулешова (1997—2003 годы), затем Институт государственной службы Академии управления при президенте по специальности «Международные отношения» (2008—2010). Во время учебы в МГУ имени Кулешова работал в телерадиокомпании «Могилев» репортером (1998—2001 годы). В 2001 году стал специальным корреспондентом Белтелерадиокомпании (БТРК) по Могилевской области.

Через год он переехал в Минск и начал работать в Белтелерадиокомпании в программе «Зона Х» репортером. В 2003 возглавил отдел криминальных новостей Агентства теленовостей Первого национального телеканала и стал руководителем программы «Зона Х».

В 2011 году возглавил спутниковый телеканал «Беларусь-ТВ», входящий в состав Белтелерадиокомпании.

В 2012 вернулся в Агентство теленовостей БТРК в качестве главного директора структуры. В 2015 году стал генеральным продюсером Белтелерадиокомпании, затем был назначен заместителем директора канала СТВ.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Уроженец Могилева Кирилл Казаков назначен сегодня руководителем телеканала СТВ. Такое решение принял Александр Лукашенко.
 
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