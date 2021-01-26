Известный кинокритик Антон Долин презентует культовый фильм Линча в одном из столичных кинотеатров

Источник материала: Tut.by

Фильм Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» снова покажут на больших экранах в нескольких столичных кинотеатрах, тем самым празднуя 20-летний юбилей ленты и 75-летие культового режиссера. На одном из сеансов, что пройдет 28 января в 19.00 в VOKA CINEMA by Silver Screen в Dana Mall, будет присутствовать известный российский кинокритик Антон Долин (в режиме онлайн). Он презентует картину для зрителей, а также ответит на вопросы после сеанса.

О чем фильм

Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена? И случайно ли в ее жизни появляется новая подруга, начинающая актриса Бетти?

Почему его стоит посмотреть

«Малхолланд Драйв» — история любви в городе грез, как иронично описывает фильм сам великий сюрреалист Дэвид Линч. Одинаково изощренно играя ожиданиями и своих героев, и зрителей, Линч показывает Голливуд с его романтическими иллюзиями, разбитыми мечтами и абсурдной жестокостью. Фильм не зря сравнивают со сновидением: он затягивает в калейдоскоп разрозненных и ускользающих образов, противится логическому осмыслению, но ни на секунду не становится бессмысленным. Причудливый нарратив, подобно ленте Мебиуса, дезориентирует, местами пугает и оставляет больше вопросов, чем ответов. Попытки разгадать бесконечные тайны «Малхолланд Драйва» продолжаются вот уже 20 лет, а его гипнотическое воздействие все не ослабевает.





Показы «Малхолланд Драйв» пройдут с 28 января до 3 февраля в нескольких столичных кинотеатрах: в «Центральном», в «Falcon Club Бутик Кино», а также в двух кинотеатрах Silver Screen. Тут можно найти расписание показов фильма на языке оригинала с русскими субтитрами. Демонстрироваться будет отреставрированная копия, созданная под присмотром Линча к 20-летнему юбилею фильма и 75-летию режиссера.

В одном из кинотеатров Silver Screen (том, что в Dana Mall), решили отпраздновать юбилей фильма масштабней и пригласили Антона Долина, чтобы он презентовал минчанам картину, а также ответил на вопросы после фильма. С известным кинокритиком свяжутся в Zoom, а в самом зрительном зале будет присутствовать ведущий-модератор.

Программа вечера такая:

19.00 — начало мероприятия

19.00−19.20 — вступительное слово от Антона Долина

19.20−21.40 — просмотр фильма «Малхолланд Драйв»

21.40−22.40 — общение с кинокритиком в режиме онлайн в формате «вопрос-ответ» (вопросы можно будет задать как в микрофон, так и в специальном телеграм-чате)

Когда: 28 января, 19.00

Где: VOKA CINEMA by Silver Screen в Dana Mall

Сколько: от 15 рублей Купить билет на сеанс с Долиным