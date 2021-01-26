Сколько стоит компактный каркасник? Заглянули в смету строительства дома на 108 «квадратов»

Источник материала: Tut.by

Компактные и бюджетные дома строят не только из газосиликата и керамзитобетона. Сегодня мы публикуем смету к проекту одноэтажного каркасника на 108 «квадратов». Интересно, на что можно рассчитывать при затратах на строительство 840 рублей за квадратный метр?



Проект № 1200. Главный вход

Проект для большой семьи

Дом спроектирован под нужды большой семьи, для которой важно максимальное количество отдельных комнат при сравнительно небольшой площади. Представитель архитектурного бюро «1000 проектов» говорит, что проект № 1200 часто выбирают многодетные семьи — на 108 м² удалось разместить 4 спальни площадью от 11 до 20 м².



Проект № 1200. Вид со двора, вход в топочную

Осталось место и для проходной гостиной на 25 м² с выходом на крытую террасу, отдельную небольшую кухню на13 м2, топочную и тамбур.





За счет проходной гостиной дом лишен коридоров и, соответственно, вся площадь дома задействована максимально. Правда, вход в топочную только с улицы. Санузел же в проекте один, совмещенный, что не совсем современно и удобно, учитывая, что дом проектировался для большой семьи.

Что же в смете?

Сколько стоит построить такой дом, можно судить по реальной смете затрат уже реализованного проекта. Так, свайно-ростверковый фундамент с черновой стяжкой, толщиной 100 мм, а также с прокладкой коммуникаций под ней, с работой и материалами обошелся в 16 900 рублей.



Фото: 1000proektov.by

Каркас дома собирался из пиломатериала техсушки с пропиткой огнебиозащитными составами. Толщина утеплителя в стенах — 200 мм (наружные стены 150 мм + перекрестное контрутепление 50 мм). Утепление перекрытия — 200 мм (для внутренних стен — 150 и 100 мм). В стоимость каркаса — 40 500 рублей — входит установка стропильной системы, монтаж мембран (пароизоляция внутри и гидроветрозищита снаружи).



Фото: 1000proektov.by

Кровля из металлочерепицы с установкой вентканалов обошлась в 14 800 рублей.

Внешняя отделка обошлась в 12 300 рублей. В стоимость входят: фасад из имитации бруса с пропиткой в 2 слоя, подшивка крыши софитами ПВХ, монтаж водосточной системы, обустройство оконных и дверных откосов (материалы и работа).

Окна (профиль КВЕ, двухкамерный стеклопакет) и входная дверь добавили к стоимости еще 6300 рублей.



Фото: 1000proektov.by

Стоимость дома с наружной отделкой, но без внутренних работ составляет 90 800 рублей. Это 840 рублей за метр квадратный (или почти 330 долларов по курсу).

Также для этого проекта рассчитана стоимость внутренних инженерных сетей:

отопление, вода, канализация (без обустройства котельной) — 10 100 рублей .

. электрика — 6000 рублей.

вентиляция — 1200 рублей естественная, 5300 рублей приточно-вытяжная.