«14 августа начали приезжать автозаки с Окрестина». Беларус рассказал, как строил лагерь для протестующих под Слуцком

Источник материала: KYKY

Вы наверняка слышали о планах «власти» создать в Беларуси концлагерь для протестующих. С редакцией Радио «Свобода» связался беларус, который утверждает , что своими глазами видел создание одного из таких (он прислал фото со стройки). Более того, как он утверждает, лагерь достроили и туда даже привозили людей. Кратко рассказываем подробности.

Источник «Свободы» не назвал своего имени, говорил с редакцией на условиях полной анонимности. По его словам, лагерь для протестующих строили под Слуцком, на месте ЛТП № 3. Приказ о строительстве поступил 10 августа, уже 12 августа лагерь был готов на прием и содержание около 2000 человек. А 14 августа, по словам источника, туда начали привозить первых протестующих с Окрестина. Но 14 августа людей вывезли, а сам лагерь почему-то закрыли.

По словам источника «Свободы», лагерь для протестующих готовили в «срочном порядке», делать это поручили Департаменту исполнения наказаний по Минску и Минской области. Как говорит источник, лагерь строили очень быстро: всех, кто содержался в ЛТП № 3, этапировали в другие учреждения. Буквально через пару дней на его территорию уже завезли снаряжение из других ЛТП и исправительных колоний.

«Из Новосад (там расположена исправительная колония № 14) организовали доставку коек Очень спешили, возили самосвалом. Предприятию, расположенному на базе ЛТП, было поручено в течение суток разработать и изготовить вышки для охраны периметра лагеря. Для обустройства так называемого лагеря привлекли людей, которые содержались в ЛТП. На территории уже существующей жилой зоны профилактория устанавливали палатки, территорию делили на квадраты. Выкапывали ямы, устанавливали столбы, все обносили колючей проволокой», – цитирует «Свобода» своего источника.

Так же он утверждает, что лагерь на территории ЛТП № 3 мог быть одним из нескольких подобных мест в Беларуси. По словам источника, рабочим приказали делать вышки для периметра лагеря мобильными, чтобы их можно было переносить и на другие территории.

«Территория готовилась к приему около 2000 человек. Со всей Беларуси в Слуцк были командированы сотрудники Департамента исполнения наказаний с собаками. При этом сотрудники ДИН привлекались исключительно для охраны внутри этого лагеря. Охраной периметра и прилегающего леса занимались военнослужащие, подчиненные Минобороны», – рассказывает источник «Свободы». Также он говорит, что в лагерь привозили и медиков.

По словам источника «Свободы», задержанных с Окрестина начали привозить в лагерь 14 августа около 15 часов дня, вторая большая колонна автозаков приехала около 18 часов. Ее сопровождали служащие из внутренних войск, включая часть, расположенную в Минске на улице Маяковского. Источник «Свободы» утверждает, что многие из привезенных задержанных были сильно избиты.

На следующий день, 15 августа, людей стали массово выпускать. Как говорит источник «Свободы», недалеко от лагеря людей встречали волонтеры и отвозили их в Минск.

Позже лагерь быстро разобрали. «Через четыре дня пришла команда срочно все демонтировать. В ЛТП вернули тех, кого здесь удерживали раньше, и вывезли после 10 августа. На сегодняшний день ЛТП № 3 функционирует в штатном режиме», – подытожил источник «Свободы».