Золотые «понторезки». Иномарки, которые могут разорить владельца

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Автомобили для впечатлительных

S-класс шокирует. В плохом смысле

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«Классная тачка, бэха-семёрка»

«Покупать такую машину на последние деньги точно не стоит. Любой возрастной немец, особенно если автомобиль произведён почти 10 лет назад, будет требовать вложений. Состояния «сел-поехал» не будет в 90 процентах случаев. Обычно мы советуем клиентам иметь примерно 20-процентную финансовую подушку на такие случаи. В случае с объёмными автомобилями Mercedes и BMW лучше иметь 30 процентов от цены автомобиля на плановое обслуживание и ремонт. Как правило, этих денег бывает достаточно, чтоб избавить себя от проблем на пару лет…»

Головная боль из Великобритании

Британская надёжность

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