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Золотые «понторезки». Иномарки, которые могут разорить владельца
Источник материала: UDF
Фото: © Shutterstock
Автомобили для впечатлительных
Значительная часть люксовых автомобилей в России продаётся на вторичном рынке после трёх или пяти хозяев. Автомобиль бизнес-класса, который возит «большого босса», с одним владельцем — такая же редкость, как и дешёвый бензин. Через два-три года после покупки первым владельцем, обслуживавшим автомобиль (чаще всего немецкого производства) по всем правилам, авто попадает к менее состоятельным хозяевам. Последние (за редким исключением) почти никогда не возят автомобиль на обслуживание к официальному дилеру. Это приводит к экономии не только на качестве работ, но и почти во всех случаях к снижению расходов на запчасти. Автомобиль начинает ломаться гораздо чаще обычного, а стоимость его содержания увеличивается в геометрической прогрессии.
Чем меньше денег у владельца, тем скорее от такой машины начинают избавляться. По этой причине многие Mercedes-Benz S-класса, BMW 7-й серии, Ranger Rover и другие статусные автомобили, именуемые в народе «понторезками», часто оказываются на вторичном рынке, и уже через пять лет в ПТС этих автомобилей вписано по шесть-семь владельцев. Цены на некоторые автомобили начинаются с нескольких сотен тысяч рублей, и за такую сумму (как правило, по «низу» рынка) можно купить даже эксклюзивный автомобиль. Но после того как авто меняет владельца, покупателю открывается удивительный мир колоссальных расходов и страшных цен на ремонт и оригинальные запчасти.
S-класс шокирует. В плохом смысле
Этот текст частично основан и на личном опыте владения семилетней «понторезкой» от немецкого Mercedes-Benz. S-класс в кузове W221 в своё время был самой статусной машиной, обогнав на какой-то период по популярности BMW 7-й серии. Однако почти сразу после покупки автомобиля, который, к слову, продавался после третьего владельца по ПТС, автора этого текста и «счастливого» обладателя пятилитрового Mercedes-Benz ждало разочарование. Первый же визит в сервис закончился чудовищным ударом по кошельку — к замене в сервисе «приговорили» не только две передних стойки на резиновых пневмобаллонах, но и газораспределительный механизм. Итого — минус двести тысяч рублей за один день.
Фото: © Shutterstock
Если говорить честно, то почти никто из владельцев «понторезок» не хочет проводить время в сервисах. Кружить по городу в поисках приятных знакомств на только что помытом чёрном седане — это пожалуйста. А ругаться с мастерами из-за цены ремонта — спасибо, пожалуй, нет. Но дело было сделано, и через две недели томительного ожидания вопрос был улажен. Автомобиль с подтверждённым фактом замены ГРМ и отремонтированной передней пневмоподвеской вернулся к водителю.
Однако счастье обладания было недолгим — через месяц после ремонта у пятилитрового S-класса сломалась АКПП. Детальная диагностика показала, что, несмотря на первые годы жизни в одной из государственных структур, немецкий седан не обслуживался правильно. Приговор автосервиса — ремонт АКПП. Ещё минус сто тысяч рублей. После этого ремонта автор публикации перешёл в стадию принятия и решил продавать автомобиль. После избавления от «капризного немца» выяснилось, что у нового владельца вышел из строя рулевой механизм — ещё 90 тыс. за ремонт и неоригинальную запчасть. Итого всего за полтора года 221-й потребовал вложений почти на 400 тыс. рублей, если считать оригинальные жидкости и запасные части.
«Классная тачка, бэха-семёрка»
Если бы парень с автозаправки из фильма «Бумер» знал, сколько головной боли и ссор с жёнами приносит езда на возрастных «немках», восторженные возгласы в адрес немецких машин быстро бы сошли на нет. Среди любителей БМВ ходит шутка: «Классная машина — хорошо, что не моя». С BMW 7-й серии в кузовах E65/E66/F01/F02/F04 точно такая же история, как и с понюхавшим пороха W221 от Mercedes — малейший намёк на низкую квалификацию мастеров и некачественные запчасти, и флагманский баварский бизнес-седан отвечает гулким стуком огромного мотора.
Одним из самых слабых мест «семёрки» стал мотор N63.
Восьмицилиндровый битурбированный агрегат спроектировали и построили так, что его ресурс вырабатывался значительно раньше срока и машина могла сломаться даже на небольшом пробеге — 60–70 тыс. километров. Несколько лет назад один из дилеров BMW в Москве, устав от постоянных судов с владельцами «семёрок», просто купил около 50 новых двигателей N63 в Германии. Их устанавливали взамен сломанных агрегатов, и вопрос на этом считался закрытым. Однако теплонагруженность N63 стала мифом и даже в некоторой степени городской страшилкой для тех, кто мечтал «плыть» на «семёрке» по городским волнам, — оказалось, что мотор категорически не любит пробок и греется при малейшем намёке на забитый недельной пылью радиатор охлаждения.
Практически идеальным для этих машин был дизельный трёхлитровый агрегат — он почти не ломался, они требовали более простого обслуживания, но найти машину в приличном состоянии с таким двигателем на вторичном рынке почти невозможно. Подавляющее большинство автомобилей BMW 7-й серии продаётся с рук именно с битурбированным V8, и пробег у этих автомобилей почти всегда переваливает за 200 тыс. километров. Сколько стоит обслуживание после покупки? Любителям стильно двигаться в городском потоке сейчас будет больно: замена масла на оригинальное — 30 тыс. рублей, ремонт турбин — 45 тыс. рублей, чистка системы охлаждения — 15 тыс. рублей. И это только в том случае, если автомобиль цел и невредим и не требует вмешательства по кузову, электронике и электрике. А если восьмицилиндровый N63 на только что купленной BMW прикажет долго жить, готовьтесь выложить 250 тыс. рублей.
Директор автосервиса по обслуживанию и ремонту автомобилей BMW Андрей Кошицкий отметил, что к проблемам всех возрастных автомобилей из Германии стоит подходить спокойно и с деньгами:
«Покупать такую машину на последние деньги точно не стоит. Любой возрастной немец, особенно если автомобиль произведён почти 10 лет назад, будет требовать вложений. Состояния «сел-поехал» не будет в 90 процентах случаев. Обычно мы советуем клиентам иметь примерно 20-процентную финансовую подушку на такие случаи. В случае с объёмными автомобилями Mercedes и BMW лучше иметь 30 процентов от цены автомобиля на плановое обслуживание и ремонт. Как правило, этих денег бывает достаточно, чтоб избавить себя от проблем на пару лет…»
Головная боль из Великобритании
Land Rover в возрасте — это особый вид автомобильного фетиша, который почитает далеко не так много автолюбителей. Однако фанаты британских внедорожников часто покупают такие автомобили вслепую, совершенно не читая ни отзывов, ни форумов, и не обладают почти никакой стартовой информацией для понимания этих автомобилей. И если с бензиновыми двигателями для этих автомобилей можно более-менее жить и даже ездить каждый день, то дизельные моторы старых Range Rover, походивших по рукам, это боль, тоска и невменяемые расходы.
Шутка про то, что владельцы Ranger Rover не здороваются друг с другом, потому что с утра виделись в сервисе, не взялась из ниоткуда. В ряде случаев для ремонта возрастных британских кроссоверов приходится отсоединять кузов от рамы — это примерно 15–20 тыс. рублей в зависимости от автосервиса.
Топ-5 причин снятия кузова в старых Ranger Rover с дизельными двигателями выглядит так:
- выпускные коллекторы, которые находятся слева и справа от двигателя;
- замена турбокомпрессоров;
- проворот вкладышей или поломка коленчатого вала;
- вмешательство в ГБЦ;
- перепускные коллекторы.
В первый год владения возрастной Range Rover может потребовать до 200 тыс. рублей вложений, и к этим расходам нужно быть готовым. Чтобы их избежать, нужно либо заработать больше денег, либо не покупать Range Rover с пробегом в 200 тыс. километров вообще.
Британская надёжность
По цене б/у Toyota Camry в России можно купить много интересных автомобилей. Один из них — гордость британского автопрома Bentley Continental GT. Стильное купе — одна из самых надёжных "понторезок" на вторичном рынке в России, но со своими особенностями. Первое поколение Continental GT выпускалось с 2003 по 2011 год и своего клиента в России нашло. Первые владельцы этих автомобилей относились к машинам как к предмету роскоши и денег на обслуживание не жалели. Именно поэтому на «вторичке» много целых, исправных машин в прекрасном состоянии.
Правда, нормо-час обслуживания Continental GT значительно выше, чем у W221/BMW7 — цена для автомобилей от трёх до пяти лет около 10 тыс. рублей. На более возрастные «континентали» — около 13 тыс. рублей. Цены на эти автомобили тоже выше, чем на немецкие седаны — «низ» рынка Continental GT, если верить Auto.ru, начинается с отметки в 1,6 млн рублей, но ещё тысяч 300 эксперты советуют отложить на плановые ТО и ремонт. Всё-таки машины в возрасте 12–15 лет имеют свойство ломаться.
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Значительная часть люксовых автомобилей продаётся на вторичном рынке после трёх или пяти хозяев.
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