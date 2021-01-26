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Новый вирус для Android стремительно распространяется через WhatsApp
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Вредоносное ПО распространяется через приложение WhatsApp жертвы путем автоматической отправки ответов на любые сообщения в WhatsApp, содержащих ссылку на вредоносное мобильное приложение Huawei Mobile», - сообщил Стефанко.
Ссылка на поддельное приложение Huawei Mobile переадресовывает пользователей на сайт, очень похожий на Google Play Store. После установки на устройстве вредоносное приложение запрашивает доступ к уведомлениям, который затем использует для осуществления атаки. В частности, его интересует функция быстрого ответа в WhatsApp, использующаяся для ответа на входящие сообщения непосредственно из уведомлений.
Помимо чтения уведомлений, приложение также запрашивает разрешения на работу в фоновом режиме и рисование поверх других приложений – перекрытие любого другого работающего на устройстве приложения своим собственным окном, которое может использоваться для кражи учетных данных.
В своей текущей версии вредоносный код способен отправлять автоматические ответы только контактам жертвы в WhatsApp, но в будущих версиях может появиться возможность отправки ответов и в других приложениях, поддерживающих функцию быстрых ответов в Android.
Хотя сообщение отправляется одному и тому же контакту только один раз в час, содержимое сообщения и ссылка на приложение извлекаются с удаленного сервера, а значит, вредоносное ПО может быть использовано для распространения и других вредоносных сайтов и приложений.
По словам исследователя, как происходит первоначальное заражение, установить не удалось. Однако следует отметить, что вредоносные программы-черви способны невероятно быстро распространяться с нескольких устройств на многие другие по SMS, электронной почте, сообщениям в социальных сетях, каналах/чат-группах и т. д.
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Вредонос распространяется через WhatsApp путем автоматической отправки ответов на сообщения.
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