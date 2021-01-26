ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый вирус для Android стремительно распространяется через WhatsApp

26.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Новый вирус для Android стремительно распространяется через WhatsApp
Иллюстративное фото
Исследователь безопасности из компании ESET Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) сообщил о новом вредоносном ПО для Android-устройств, автоматически распространяющемся через сообщения в WhatsApp. Главное предназначение вредоносного ПО заключается в том, чтобы заставить пользователей попасться на мошенничество с рекламным ПО или подпиской.

«Вредоносное ПО распространяется через приложение WhatsApp жертвы путем автоматической отправки ответов на любые сообщения в WhatsApp, содержащих ссылку на вредоносное мобильное приложение Huawei Mobile», - сообщил Стефанко.


Ссылка на поддельное приложение Huawei Mobile переадресовывает пользователей на сайт, очень похожий на Google Play Store. После установки на устройстве вредоносное приложение запрашивает доступ к уведомлениям, который затем использует для осуществления атаки. В частности, его интересует функция быстрого ответа в WhatsApp, использующаяся для ответа на входящие сообщения непосредственно из уведомлений.

Помимо чтения уведомлений, приложение также запрашивает разрешения на работу в фоновом режиме и рисование поверх других приложений – перекрытие любого другого работающего на устройстве приложения своим собственным окном, которое может использоваться для кражи учетных данных.

В своей текущей версии вредоносный код способен отправлять автоматические ответы только контактам жертвы в WhatsApp, но в будущих версиях может появиться возможность отправки ответов и в других приложениях, поддерживающих функцию быстрых ответов в Android.

Хотя сообщение отправляется одному и тому же контакту только один раз в час, содержимое сообщения и ссылка на приложение извлекаются с удаленного сервера, а значит, вредоносное ПО может быть использовано для распространения и других вредоносных сайтов и приложений.

По словам исследователя, как происходит первоначальное заражение, установить не удалось. Однако следует отметить, что вредоносные программы-черви способны невероятно быстро распространяться с нескольких устройств на многие другие по SMS, электронной почте, сообщениям в социальных сетях, каналах/чат-группах и т. д.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вредонос распространяется через WhatsApp путем автоматической отправки ответов на сообщения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Lada Vesta Sport покупают неохотно. Всего выпущено около 1200 машин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by