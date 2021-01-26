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Павел Усов: «И у Лукашенко все наладится»
Источник материала: UDF
Павел Усов
Любовь народная вернется, санкции снимут и следующие выборы он выиграет с 90% поддержкой, так как вероятно это собраньице должно выборы Лукашенко отменить.
Это вполне приемлемый и наверное единственный спасительный для него вариант.
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Любовь народная вернется, санкции снимут и следующие выборы он выиграет.
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