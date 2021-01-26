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Петр Кузнецов: Всебелорусское народное собрание – это пустота, которую не могут наполнить смыслом
Источник материала: UDF
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Поэтому Лукашенко планировал провести мероприятие еще в декабре, чтобы начать обещанную «конституционную реформу». Первым шагом должно было стать внесение изменений в Конституцию.
Но зачистка общественно-политического пространства, видно, убедила Лукашенко в том, что протесты задушены, необходимости в диалоге с обществом нет.
28 декабря 2020 года подписал указ №492, согласно которому 11-12 февраля 2021 года в Минске созывается VI Всебелорусское народное собрание. Повестка дня: основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. О конституционной реформе, похоже, разговора больше нет.
Как трансформировались представления Лукашенко о Всебелорусском народном собрании и во что выльется эта идея? Thinktanks.by побеседовал с политическим аналитиком, учредителем сайта «Сильные новости» Петром Кузнецовым.
Пустота, которую могут отменить
- Образ Всебелорусского народного собрания с момента объявления претерпел серьезную трансформацию – от «конституционного органа» до традиционного ВНС, принимающего планы на пятилетку. А сегодня ВНС уже предлагают наделить правом утверждать результаты президентских выборов в Беларуси. В каком виде действующая власть хочет преподнести это мероприятие народу?
- Думаю, власти сами не знают, в каком виде хотят его преподнести и зачем вообще оно им надо. Если мы вспомним историю проведения Всебелорусских народных собраний (даже не знаю, как правильно это назвать), то первое проводилось в 1996 году перед референдумом. С тех пор ВНС всегда проводилось перед знаковыми избирательными кампаниями, став пропагандистско-агитационным элементом политики. Это мероприятие всегда больше напоминало шоу пропагандистского характера для мобилизации своих сторонников и для раздачи обещаний.
В 2020 году перед президентскими выборами Всебелорусское народное собрание не провели, что было совершенно логично: Лукашенко толком не вел избирательную кампанию, только по военным частям разъезжал. А уже после выборов наступил период, когда власти пытались провести предвыборную кампанию задним числом: по городам и весям пытались собирать митинги в свою поддержку, устраивали агитационные автопробеги. И на этом фоне вытащили призрак Всебелорусского народного собрания, к которому постоянно приклеивают ярлыки с целями: то оно станет конституционным органом, то оно примет Конституцию, то оно теперь будет утверждать результаты президентских выборов. Всебелорусское народное собрание в новом качестве (мероприятие проводится не до президентских выборов и не является агитационным) хотят наполнить каким-то смыслом, но каким – и сами не знают. Честно говоря, поэтому я сомневаюсь, что в итоге оно будет вразумительным. И даже сомневаюсь, что в конце концов оно вообще состоится: как один из грандиозных планировавшихся митингов в поддержку Лукашенко, Всебелорусское народное собрание могут взять и отменить.
- Изначально ВНС задумывалось для разрядки политической обстановки в стране. Эта задача больше не актуальна?
- Проблема очень актуальная, но, по-моему, не слишком актуальная для властей – сейчас их стратегия строится именно на насилии. Но изначально власти выстраивали конструкцию, в рамках которой обещали провести конституционную реформу. Вернее, видимо, Путину пообещали конституционную реформу и пытались убаюкать людей этими россказнями. Потом говорили о наделении ВНС статусом «конституционного органа». А сейчас власти больше не хотят ни конституционной реформы, ни диалога с обществом, а вот обещание провести ВНС осталось. Соответственно, со временем меняются их представления о том, что они хотят от Всебелорусского народного собрания, потому что прекрасно понимают, что это никому не нужная вещь.
«У новой оппозиции свежих идей и сценариев нет»
- Новая оппозиция во главе со Светланой Тихановской обещает провести свой народный сход – как ответ на Всебелорусское народное собрание. Насколько нужным и эффективным может оказаться альтернативное мероприятие?
- Очень тяжело судить. Во-первых, я не сторонник реактивных действий новой оппозиции. А она перешла к реактивным действиям. Еще совсем недавно улица и сама новая оппозиция в чем-то задавали тон политическим процессам, а сейчас новая оппозиция только реагирует на действия властей – занимается ровно тем, чем занималась старая оппозиция. В любом случае это проигрышный вариант. И если мы говорим, что Всебелорусское народное собрание пустота, которое власти не могут наполнить смыслом, то большой вопрос в том, каким смыслом наполнят «народны сход» организаторы. И я очень сильно сомневаюсь, что мероприятие получится эффективным.
- А почему новая оппозиция перешла к реактивным действиям? Не задает тон в политике, а следует за Лукашенко? Не потому ли, что нет единого центра новой оппозиции, которая распылена по разным структурам: команде Тихановской, НАУ, Координационному совету?
- Вы знаете, новая оппозиция даже не перешла к реактивной политике, она изначально ее придерживалась. Тон политическим процессам задавала улица, на которую оппозиция не влияла; определенное влияние на координацию действий оказывали телеграм-каналы. А единственная попытка новой оппозиции действовать проактивно была связана с ультиматумом 26 октября, который провалился; я не помню, чтобы до народного ультиматума новая оппозиция что-то инициировала. Сейчас мы видим, что основной способ коммуникации штаба Тихановской с избирателями – это реакции; если открыть телеграм-канал Тихановской, то на 98% он заполнен комментированием уже произошедших событий. То есть новая оппозиция изначально реактивна; просто сейчас проактивная роль улицы минимизировалась, поэтому и стало бросаться в глаза, что у новой оппозиции свежих идей и сценариев нет. Пока улица бурлила, это не так было заметно.
Надежда только на улицу?
- Что может заставить новую оппозицию взять политическую инициативу в свои руки?
- Я думаю – ничего. Оппозиция имела стопроцентный шанс взять политическую инициативу в свои руки, когда протесты действительно носили такой размах, что можно было брать власть. Сейчас, во время спада уличного протеста, я не вижу предпосылок для качественного изменения ситуации. Если в штабах проанализировали допущенные ошибки во время летней и осенней активности, сделали работу над ошибками, тогда возобновление протестов (если оно будет) может стать хорошим стимулом изменить ситуацию.
- По большому счету, все надежды на перемены мы можем возлагать только на улицу?
- Наверное, не все. Есть же еще надежда на появление новых лидеров, которые еще не проявились, или на события, которые еще не произошли. Когда процессы развиваются стихийно, как у нас, до самого конца это уравнение со многими неизвестными. Думаю, очень много мы еще не видели, но увидим.
А если исходить из того, что мы имеем сейчас, то, наверное, надежда действительно только на улицу.
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Как трансформировались представления Лукашенко о Всебелорусском народном собрании.
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