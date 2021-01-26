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Лукашенко определился с кандидатурами глав Совбеза и КГК
Источник материала: UDF
Александр Вольфович / из архива БЕЛТА
Главой Комитета государственного контроля утвержден Василий Герасимов. С сентября он исполнял обязанности руководителя этого ведомства.
На совещании у Александра Лукашенко во вторник также был утвержден новый губернатор Брестской области. Им стал Юрий Шулейко - в прошлом помощник президента по Гомельской области.
Игорь Ляшенко, который в марте 2020 года ушел с должности вице-премьера правительства, назначен руководителем «Гродно-Азот».
Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы Столичного телевидения. Им стал Кирилл Казаков.
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Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы Столичного телевидения.
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