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Александр Вольфович / из архива БЕЛТА

Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко определился с кандидатурами глав Совбеза и КГК Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы Столичного телевидения.

Главой Комитета государственного контроля утвержден. С сентября он исполнял обязанности руководителя этого ведомства.На совещании уво вторник также был утвержден новый губернатор Брестской области. Им стал- в прошлом помощник президента по Гомельской области., который в марте 2020 года ушел с должности вице-премьера правительства, назначен руководителем «Гродно-Азот».Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы Столичного телевидения. Им стал