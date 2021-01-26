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Лукашенко определился с кандидатурами глав Совбеза и КГК

26.01.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко определился с кандидатурами глав Совбеза и КГК
Александр Вольфович / из архива БЕЛТА
Государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси назначен Александр Вольфович. В Совбез он переходит из Министерства обороны, где работал в должности начальника Генерального штаба — первого заместителя министра, пишет Еврорадио.

Главой Комитета государственного контроля утвержден Василий Герасимов. С сентября он исполнял обязанности руководителя этого ведомства.

На совещании у Александра Лукашенко во вторник также был утвержден новый губернатор Брестской области. Им стал Юрий Шулейко - в прошлом помощник президента по Гомельской области.

Игорь Ляшенко, который в марте 2020 года ушел с должности вице-премьера правительства, назначен руководителем «Гродно-Азот».

Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы Столичного телевидения. Им стал Кирилл Казаков.
 
Теги: Гродно
 
 
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Лукашенко также определился наконец с кандидатурой на должность главы Столичного телевидения.
 
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