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В Бресте тоже выпало слишком много снега. Коммунальные службы работают в режиме нон-стоп со вчерашнего дня
Источник материала: Onliner
Циклон Ларс нагрянул с сильным снегопадом и метелью и в Брестскую область. Почти везде выпало неестественно много осадков: например, в областном центре — 18 мм снега за сутки. Это полторы декадные нормы, пишет
— На уборке городских территорий работает 26 пескоразбрасывателей, 9 тракторов, 10 погрузчиков. На уборке тротуаров и дворовых территорий работают порядка 350 дворников, — написал в своем
В службу «115» местные жители обратились 12 раз: все из-за падения деревьев на проезжую часть и тротуары.
Брестчане, естественно, не против такой настоящей суровой зимы. И активно постят фотографии в Instagram. Вот как город выглядел сегодня утром.
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