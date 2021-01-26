В Бресте тоже выпало слишком много снега. Коммунальные службы работают в режиме нон-стоп со вчерашнего дня

Источник материала: Onliner

Циклон Ларс нагрянул с сильным снегопадом и метелью и в Брестскую область. Почти везде выпало неестественно много осадков: например, в областном центре — 18 мм снега за сутки. Это полторы декадные нормы, пишет БЕЛТА . Тяжелое бремя уборки легло на плечи коммунальных служб, которым в последнее время погода подкидывает все новые и новые испытания.

— На уборке городских территорий работает 26 пескоразбрасывателей, 9 тракторов, 10 погрузчиков. На уборке тротуаров и дворовых территорий работают порядка 350 дворников, — написал в своем телеграм-канале глава города Александр Рогачук.

В службу «115» местные жители обратились 12 раз: все из-за падения деревьев на проезжую часть и тротуары.





Брестчане, естественно, не против такой настоящей суровой зимы. И активно постят фотографии в Instagram. Вот как город выглядел сегодня утром.