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Lada Vesta Sport покупают неохотно. Всего выпущено около 1200 машин

26.01.2021 12:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За весь прошлый год компания «АвтоВАЗ» продала всего 451 экземпляр седана Lada Vesta Sport. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники. Спрос на самую дорогую Lada оказался ничтожно малым.

Причем интерес аудитории к Vesta Sport снижается со временем: за 2019-й было продано 742 экземпляра данной модели. Получается, общий тираж Lada Vesta Sport на данный момент составляет почти 1200 машин. Слезы по сравнению с объемами продаж обычных «Вест». Возможно, когда-нибудь это будет коллекционный эксклюзив.

Напомним, Lada Vesta Sport настраивалась специалистами команды Lada Sport Rosneft. Премьера машины состоялась в конце 2018 года, а продажи начались в 2019-м. Машина оборудована доработанным 1,8-литровым двигателем мощностью 145 л. с. Коробка передач — «механика» с усиленными приводами. Автомобиль способен набирать сотню за 9,8 с, а его максимальная скорость составляет 198 км/ч.

Внешне машина отличается от обычного седана Vesta аэродинамическим обвесом кузова, увеличенной колеей, 17-дюймовыми дисками и уменьшенным клиренсом.

LADA Granta I, 2013 г.в., 108 572 км
синий, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
10 098 р.
3950$ / 3243€
LADA Priora I Priora LS, 21703, 2013 г.в., 62 000 км
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
7082 р.
2770$ / 2274€
LADA Largus I, 2018 г.в., 87 500 км
серебристый, универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
21 602 р.
8450$ / 6938€
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За весь прошлый год компания «АвтоВАЗ» продала всего 451 экземпляр седана Lada Vesta Sport. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на свои источники. Спрос на самую...
 
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