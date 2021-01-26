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Дело о ДТП с четырьмя погибшими: стал известен приговор водителю фуры

26.01.2021 12:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Авария произошла ночью 24 июля вблизи города Скидель на трассе М6 (Минск — Гродно). По данным СК, 29-летний водитель, управляя автопоездом, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение c автомобилем Mercedes. Водитель легковушки и два пассажира погибли на месте, а еще одна пассажирка скончалась в больнице. На днях состоялся суд.

— После произошедшего водитель автопоезда пояснял, что на полосу встречного движения выехал Mercedes, однако на следующий день 29-летний мужчина рассказал, что он сам частично выехал на встречную и таким образом столкнулся с легковым автомобилем, — сообщали в СК. Следователи определили, что местом столкновения была полоса движения легкового автомобиля, а в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скорости и находился в утомленном состоянии.

Дело о ДТП с четырьмя погибшими: стал известен приговор водителю фуры

Недавно состоялся суд по по ч. 3 ст. 317 УК РБ («Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц»). «В ходе судебного заседания обвиняемый вину не признал. Он говорил, что на полосу встречного движения не выезжал, — пишет издание „Перспектива“. — С тем, что нарушил скоростной режим, согласился».

Дело о ДТП с четырьмя погибшими: стал известен приговор водителю фуры

«Гособвинитель — старший помощник прокурора Гродненского района Артур Валентукевич — просил назначить обвиняемому максимальный срок, который предусмотрен санкцией указанной статьи (7 лет колонии), — говорится в заметке. — С учетом представленных доказательств суд вынес в отношении водителя-международника обвинительный приговор и назначил 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения с лишением прав на 5 лет».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла ночью 24 июля вблизи города Скидель на трассе М6 (Минск — Гродно). По данным СК, 29-летний водитель, управляя автопоездом, выехал на встречную полосу...
 
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