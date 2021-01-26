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Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГК
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко 26 января провел очередные рокировки среди чиновников, назначив новых начальников.
По информации пресс-службы, сегодня были проведены следующие назначения:
Государственным секретарем Совета Безопасности стал Александр Вольфович; председателем Комитета государственного контроля - Василий Герасимов; председателем Брестского облисполкома - Юрий Шулейко.
«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», - заявил Лукашенко, назначая нового главу Совбеза. Отметим, что летом прошлого года Лукашенко
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Михаила Демидова - председателем Климовичского райисполкома,
Игоря Ляшенко - генеральным директором ОАО "Гродно Азот",
Кирилла Казакова - генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение",
Андрея Любимова - членом Витебского облисполкома.
Напомним, что в ноябре ггенерал-лейтенант Валерий Вакульчик
21 декабря Александр Лукашенко
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Александр Лукашенко 26 января провел очередные рокировки среди чиновников, назначив новых начальников. По информации пресс-службы, сегодня были проведены...
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