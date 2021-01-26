Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГК

Александр Лукашенко 26 января провел очередные рокировки среди чиновников, назначив новых начальников.

По информации пресс-службы, сегодня были проведены следующие назначения:

Государственным секретарем Совета Безопасности стал Александр Вольфович; председателем Комитета государственного контроля - Василий Герасимов; председателем Брестского облисполкома - Юрий Шулейко.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», - заявил Лукашенко, назначая нового главу Совбеза. Отметим, что летом прошлого года Лукашенко обвинял Россию в «жутких фейках», распространяемых для дискредитации власти.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Михаила Демидова - председателем Климовичского райисполкома,

Игоря Ляшенко - генеральным директором ОАО "Гродно Азот",

Кирилла Казакова - генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение",

Андрея Любимова - членом Витебского облисполкома.

Напомним, что в ноябре ггенерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом Лукашенко был освобожден от должности госсекретаря Совбеза. Ранее он занимал должность главы КГБ.