ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГК

26.01.2021 13:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 26 января провел очередные рокировки среди чиновников, назначив новых начальников.

По информации пресс-службы, сегодня были проведены следующие назначения:

Государственным секретарем Совета Безопасности стал Александр Вольфович; председателем Комитета государственного контроля - Василий Герасимов; председателем Брестского облисполкома - Юрий Шулейко.

«Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним», - заявил Лукашенко, назначая нового главу Совбеза. Отметим, что летом прошлого года Лукашенко обвинял Россию в «жутких фейках», распространяемых для дискредитации власти. 

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Михаила Демидова - председателем Климовичского райисполкома,

Игоря Ляшенко - генеральным директором ОАО "Гродно Азот",

Кирилла Казакова - генеральным директором ЗАО "Столичное телевидение",

Андрея Любимова - членом Витебского облисполкома.

Напомним, что в ноябре ггенерал-лейтенант Валерий Вакульчик указом Лукашенко был освобожден от должности госсекретаря Совбеза. Ранее он занимал должность главы КГБ.

21 декабря Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. В него вошли глава Администрации президента Игорь Сергеенко и министр внутренних дел Юрий Караев.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 26 января провел очередные рокировки среди чиновников, назначив новых начальников. По информации пресс-службы, сегодня были проведены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Бабарико в СИЗО КГБ научился понимать, что скрывает госпропаганда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by