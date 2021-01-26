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Лукашенко поручил Госконтролю бороться с внешним финансированием оппонентов

26.01.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко похвалил Комитет госконтроля за оперативность и поручил действовать в подобном ключе и в дальнейшем – пресекать финансирование оппонентов из-за рубежа.

«Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа», - заявил сегодня Лукашенко, назначая главой ведомства Василия Герасимова.

«И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать», - добавил пенсионер.

Лукашенко поручил новому главе Госконтроля разобраться с недостроенными объектами недвижимости.

"Возьмите, пожалуйста, на контроль окончание строительства недостроенных объектов. У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было 5 лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета - жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день. А их немало. Об этом мы говорили на последнем совещании (21 января)», - потребовал Лукашенко.

 
 
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Лукашенко похвалил Комитет госконтроля за оперативность и поручил действовать в подобном ключе и в дальнейшем – пресекать финансирование оппонентов из-за...
 
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