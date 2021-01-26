Российских хоккеистов лишили флага













CAS 17 декабря вынес решение по спору между WADA и РУСАДА: согласно вердикту, российские атлеты не смогут выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет, а в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.





РИА Новости. "Нам же разрешили выступать в таком же качестве, в каком мы выступали на Играх в Корее, поэтому поедем на чемпионат мира в таком же формате, как тогда", - приводит слова Третьяка





По словам президент ФХР, федерация не будет подавать апелляции на решение Спортивного арбитражного суда в Верховный суд Швейцарии.



