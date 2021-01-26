ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Бабарико в СИЗО КГБ научился понимать, что скрывает госпропаганда

26.01.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

У экс-банкира Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО КГБ, открылась новая способность. Об этом рассказал его адвокат, сообщает пресс-служба команды Бабарико.




– Удивительное наблюдение. В камере у Виктора Бабарико есть телевизор с госканалами. У Виктора Дмитриевича есть уникальная способность: ему удается вычленять из пропагандистских телепередач, какие-то выводы делать, как будто он объективную информацию имел. Я уже не раз такое видел. Это особый навык. Я к нему прихожу, он говорит: «А я вот смотрел то-то». Я спрашиваю, какие он сделал выводы. Он рассказывает. Я говорю: «Удивительно! Я вам принес, распечатал то, что именно позволяет сделать эти выводы, но вы этого не видели, вы видели телевизор», – пояснил адвокат.

Также он добавил, что Виктор Бабарико был подписан на большинство печатных газет, которые выходили. Однако теперь часть из них больше недоступна. При этом адвокат решил не называть эти издания, отметив: «как только мы говорим о возможностях, они исчезают».

Напомним, что Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с тем, что решил участвовать в президентских выборах в прошлом году. В июне 2020-го его вместе с сыном Эдуардом задержали, когда они хотели отвезти часть собранных для выдвижения в кандидаты подписей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У экс-банкира Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в СИЗО КГБ, открылась новая способность. Об этом рассказал его адвокат, сообщает пресс-служба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Подстелил соломки: Олексин передаёт детям долю в компаниях и уходит из Synesis
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by