Подстелил соломки: Олексин передаёт детям долю в компаниях и уходит из Synesis

dev.by обнаружил, что единственный владелец Synesis теперь Александр Шатров. Например,обнаружил, что единственный владелец Synesis теперь





Раньше у ООО «Синезис» было несколько собственников: физлица Александр Шатров (27,65%), Николай Птицын (24,65%), Пётр Шатров (22,65%), Инна Олексина (0,06%), а также ООО «Энерго-Оил-Инвест» (24,99%), которое, в свою очередь, принадлежало Инне и Алексею Олексиным.





Изменения датированы 30 декабря 2020 года: все участники, за исключением Александра Шатрова, покинули ООО. У Шатрова теперь — 100% долей. Кстати, уставной фонд юрлица — 635 белорусских рублей.





Напомним, в декабре 2020 года ООО «Синезис» попало в третий пакет санкций Евросоюза. По мнению Брюсселя, разработанная платформа наблюдения Kipod «делает компанию ответственной за репрессии белорусского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции».





Компания отвергает обвинения и обжалует санкции ЕС, а параллельно меняет названия юрлиц, не попавших под санкции, из них убирают слово «Синезис». Так, в декабре 2020 года были изменены названия трёх юрлиц: «Синезис Лото» — теперь «Ридотто», «Синезис Атлас» — «Атлас Акме», «Синезис Скай» — «Скай Ноулимит».





Изменения структуры собственности коснулись как минимум ещё одной компании Synesis — ООО «Синезис Стигма» (с недавних пор ООО «Стигма софт»), из бенефициаров тоже пропал Алексей Олексин. Это следует из изменений в структуре участников ОДО «Белнефтегаз».





Бизнесмен Алексей Олексин переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей, сообщает Naviny.by, предполагая, что причина — в угрозе европейских санкций.





Изменения долей отражены в схеме бенефициарных собственников ЗАО МТБанк, размещённой на сайте банка.





Компанией «Белнефтегаз» раньше владели Алексей Олексин (60%) и Инна Олексина (40%). Сейчас она принадлежит жене и детям бизнесмена. Доли распределены следующим образом: Инна Олексина — 20%, Виталий Олексин — 40%, Дмитрий Олексин — 40%. Это подтверждается выпиской ЕГР. Свежие записи в ней — от 12 января 2021 года.





ОДО «Белнефтегаз» известно как оператор оптовой торговли нефтепродуктами и бенефициарный владелец ЗАО «МТБанк». Кроме этого, «Белнефтегаз» является Национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант» и напрямую связан с ООО «Синезис Стигма» (ООО «Стигма Софт») — «дочкой» Synesis, которая разрабатывает проект электронного пломбирования фур.





Напомним, летом прошлого года была попытка обязать накладывать электронные пломбы на транзитные фуры нарушителей антиковидных правил, но принудиловку вскоре отменили.





ОДО «Белнефтегаз» было назначено национальным оператором мониторинга транзитных перевозок распоряжением Лукашенко № 220рп от 1 ноября 2018 года «О международных транзитных перевозках товаров». Для нового направления работы была создана торговая марка — БНГарант. За 10 дней до этого, в октябре 2018 года, была зарегистрирована новая «дочка» компании Synesis — ООО «Синезис Стигма», специально для работы над системой мониторинга международных транзитных перевозок.





Первоначально в составе участников юрлица значилось ООО «Синезис», но в апреле 2020 года произошли изменения. Теперь на 74,95% компания принадлежит ОДО «Белнефтегаз», остальные 25,05% поделены между Александром Шатровым, Петром Шатровым и Николаем Птицыным.





20 января 2021 года ООО «Синезис Стигма» было переименовано в ООО «Стигма Софт».





Таким образом, с формальным уходом Алексея Олексина из ОДО «Белнефтегаз» теряется и его связь с «Синезис Стигма».





Изменения структуры собственности коснулись и компанию СЗАО «Энерго-Оил», известную сетью «Табакерок».





До недавнего времени ею владел Алексей Олексин (60%) и его жена Инна Олексина (40%).





Теперь Алексей Олексин ушёл из состава акционеров «Энерго-Оил». Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).





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Зачем Алексей Олексин переписывает свои доли на детей? Как известно, вскоре может быть принят четвёртый пакет санкций ЕС. Алексей Олексин упоминался среди кандидатов на включение в третий пакет, но в последний момент его имя вычеркнули.





Что известно о детях Олексина? Как пишет Naviny.by, Виталий Олексин играет в любительской футбольной лиге Минска за команду «Энерго-Оил». Дмитрий Олексин, как и отец, занимается бизнесом.





В своё время он снялся в главной роли в клипе группы «Тяни-Толкай». Презентация клипа проходила на берегу Минского моря в загородном гостиничном комплексе «Сябры», который является филиалом «Энерго-Оила».





Алексей Олексин активно развивает в Беларуси табачный бизнес. С июня 2018 года «Энерго-Оил» получила право на импорт табачных изделий. Раньше сигареты в страну завозило только госпредприятие «Беларусьторг» Управделами Лукашенко.





С августа 2018 года «Энерго-Оил» стала эксклюзивным дистрибьютором продукции Гродненской табачной фабрики «Неман».





В феврале 2020 года Алексей Олексин запустил табачную фабрику «Интер Тобакко», ради которой Лукашенко даже изменил границы Минска.